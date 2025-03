Švédsky parlament podporil vyslanie ôsmich Gripenov na misiu do Poľska

Štokholm/Varšava 21. marca (TASR) - Švédsky parlament schválil vo štvrtok vyslanie ôsmich stíhačiek Gripen do Poľska, kde budú nasadené v rámci hliadkovacej misie NATO, informuje TASR podľa správy poľskej agentúry PAP. Švédska vláda vyslanie Gripenov avizovala už začiatkom marca s tým, že sa tak prvýkrát budú zapájať do operácie Aliancie z územia inej krajiny.



Švédsko sa síce zúčastňovalo na hliadkach NATO v oblasti Baltského mora, jeho stíhačky však do týchto operácii boli doteraz vždy posielané z jeho územia.



Návrh vlády na vyslanie stíhačiek do Poľska si vo švédskom parlamente údajne získal značnú podporu. V jeho prospech argumentovali poslanci tým, že "Poľsko prevzalo veľkú zodpovednosť za pomoc Ukrajine a bolo vystavené sabotážnym činom".



Poslanci podľa PAP tiež uvádzali, že takýto krok posilní účasť Švédska v NATO, do ktorého len nedávno vstúpilo, a zvýši tiež bezpečnosť v regióne. Členom Aliancie sa táto severská krajina stala 7. marca 2024, pripomína TASR.



Švédsko poskytne Poľsku osem stíhacích lietadiel JAS Gripen a 150 príslušníkov personálu zapojených do ich obsluhy na obdobie apríla a mája.