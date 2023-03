Švédsky parlament schválil legislatívu na vstup do NATO

Štokholm 22. marca (TASR) - Švédsky parlament v stredu jasnou väčšinou zahlasoval za schválenie legislatívy potrebnej na vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Poslanci jednokomorového 349-členného parlamentu (Riksdag) v Štokholme odobrili legislatívu potrebnú na členstvo v NATO v pomere 269:37 hlasov, pričom 43 sa zdržali, priblížila agentúra AP.



Za členstvo v NATO bolo šesť z ôsmych švédskych parlamentných strán a hlasovanie, ktoré nasledovalo po takmer siedmich hodinách rokovaní, bolo podľa AP považované za formálnu záležitosť.



"Členstvo v NATO je najlepším spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť Švédska," vyhlásil tamojší minister zahraničných vecí Tobias Billström počas rokovaní. Ide podľa neho o "jedno z vôbec najdôležitejších bezpečnostných rozhodnutí pre našu krajinu".



Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO spoločne vlani v máji v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich prístupové protokoly zatiaľ spomedzi 30 členských štátov Severoatlantickej aliancie neratifikovali už iba Turecko a Maďarsko.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý piatok požiadal parlament, aby začal proces ratifikácie žiadosti Fínska o vstup do NATO. Ankara však má aj naďalej výhrady voči švédskej žiadosti o členstvo v Aliancii.



Maďarsko v piatok oznámilo, že tamojší parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie 27. marca. O žiadosti Švédska má Budapešť rozhodovať "neskôr".