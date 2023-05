Švédsky parlament schválil prísnejší protiteroristický zákon

Štokholm 3. mája (TASR) - Švédsky parlament v stredu schválil nový zákon zakazujúci aktivity spojené s extrémistickými skupinami. Ako píše agentúra AFP, ide o súčasť úsilia Štokholmu posilniť protiteroristickú legislatívu, čo je hlavnou požiadavkou Turecka v súvislosti so schválením žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie.



Za zákon, ktorý kriminalizuje "účasť v teroristickej organizácii", hlasovalo 268 poslancov 349-členného parlamentu. Do platnosti vstúpi 1. júna, informuje agentúra AFP.



Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer vo februári, keď túto legislatívu predstavil, uviedol, že ide o "značné rozšírenie rozsahu" v porovnaní so súčasnými zákonmi. Priblížil, že podľa nového zákona môže byť za zločiny súvisiace s terorizmom považované napríklad aj zaobstarávanie vybavenia pre teroristické organizácie, organizovanie priestorov na stretnutia ich členov či zabezpečovanie varenia alebo prepravy pre tieto skupiny.



Švédsko vlani v novembri pozmenilo svoju ústavu, aby umožnilo, že zákon bude môcť vstúpiť do platnosti, pripomína AFP. Agentúra dodáva, že táto severská krajina sprísňuje zákony proti terorizmus od roku 2017, keď uzbecký žiadateľ o azyl, ktorý bol členom skupiny Islamský štát (IS), vrazil vozidlom do skupiny ľudí v Štokholme, pričom tak zabil päť osôb.



Turecko blokuje vstup Švédska do NATO z dôvodu, že Štokholm mu stále odmieta vydať desiatky ľudí, ktorých Ankara pokladá za teroristov. Švédsko a Fínsko požiadali o vstup do NATO v máji 2022 spoločne v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko sa stalo členom NATO 4. apríla tohto roku.