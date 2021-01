Švédsky parlament schválil zákon, ktorý dáva vláde väčšie právomoci

Štokholm 8. januára (TASR) - Švédsky parlament v piatok schválil zákon, ktorý dáva vláde viac právomocí v boji proti pandémii koronavírusu, informuje agentúra AFP.



Na základe nového zákona, ktorý vstúpi do platnosti v nedeľu, bude môcť kabinet uzavrieť podniky, nákupné centrá alebo zastaviť verejnú dopravu. Vláda bude tiež môcť obmedziť počet osôb na konkrétnych verejných miestach namiesto zavedenia všeobecných obmedzení týkajúcich sa verejných zhromaždení.



Švédsko oproti iným európskych krajinám nezaviedlo na jar prísne epidemiologické opatrenia. Táto severská krajina k ich sprísneniu pristúpila až v dôsledku prudkého nárastu prípadov nákazy vlani v jeseni.



Na otázku, prečo bol zákon predložený až desať mesiacov po začiatku epidémie, ministerka zdravotníctva Lena Hallengrenová odpovedala, že "to nebolo niečo, čo by sme na jar považovali za potrebné".



Za porušenie nových obmedzení bude po novom vo väčšine prípadov hroziť pokuta, čo predtým nebolo možné. Na rozdiel od mnohých iných krajín Švédsko nemá legislatívu, ktorá by umožňovala vláde zaviesť "vypnutie krajiny" v čase mieru.



Vo Švédsku v novembri nadobudol účinnosť zákaz zhromaždenia viac ako ôsmich ľudí na verejnosti a od štvrtka v krajine platí odporúčanie nosiť ochranné rúška v prostriedkoch hromadnej dopravy.



Švédsko od vypuknutia pandémie zaznamenalo viac ako 482.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a vyše 9200 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19.