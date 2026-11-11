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Švédsky parlament schválil zmenu umožňujúcu odobrať dvojaké občianstvo
Keďže voľby nepriniesli jednoznačný výsledok a politické strany stále rokujú o zostavení vlády, konkrétny návrh zákona na jej vykonanie bude musieť predložiť až nový kabinet.
Autor TASR
Štokholm 11. novembra (TASR) - Švédsky parlament v stredu schválil ústavnú zmenu, ktorá umožní odobrať dvojaké občianstvo osobám, ktoré ho získali podvodom alebo boli odsúdené za trestné činy ohrozujúce švédske štátne záujmy, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Za túto zmenu hlasovalo 292 poslancov, proti ich bolo 51. Keďže voľby nepriniesli jednoznačný výsledok a politické strany stále rokujú o zostavení vlády, konkrétny návrh zákona na jej vykonanie bude musieť predložiť až nový kabinet.
Podľa schválenej zmeny bude možné odobrať švédske občianstvo osobám s dvojakým občianstvom, ak ho získali na základe nepravdivých údajov alebo boli odsúdené za trestné činy, ktoré vážne poškodzujú životné záujmy Švédska.
Odchádzajúca stredopravá vláda premiéra Ulfa Kristerssona vlani oznámila, že zvažuje odoberanie občianstva osobám s dvojakým občianstvom odsúdeným v prípadoch organizovaného zločinu a činnosti gangov. Na zavedenie takéhoto opatrenia bola potrebná zmena ústavy, ktorú musí parlament schváliť dvakrát, pričom medzi hlasovaniami sa musia konať voľby. Stredajšie hlasovanie bolo v poradí druhé.
Kristersson v súčasnosti vedie dočasnú vládu. O tom, ktoré trestné činy by mohli viesť k odobratiu občianstva, rozhodne až nový kabinet. Odchádzajúca vláda síce príslušný zákon pripravovala, jeho návrh však ešte nedokončila.
Organizácie na ochranu občianskych práv danú zmenu kritizujú. Podľa Aidy Samaniovej z organizácie Civil Rights Defenders by v praxi vytvorila dva druhy švédskeho občianstva: jedno, ktoré poskytuje silnú ochranu, a druhé, ktoré poskytuje menej stabilnú ochranu a len za určitých podmienok. Takáto situácia podľa nej vyvoláva vážne otázky o rovnosti pred zákonom.
Za túto zmenu hlasovalo 292 poslancov, proti ich bolo 51. Keďže voľby nepriniesli jednoznačný výsledok a politické strany stále rokujú o zostavení vlády, konkrétny návrh zákona na jej vykonanie bude musieť predložiť až nový kabinet.
Podľa schválenej zmeny bude možné odobrať švédske občianstvo osobám s dvojakým občianstvom, ak ho získali na základe nepravdivých údajov alebo boli odsúdené za trestné činy, ktoré vážne poškodzujú životné záujmy Švédska.
Odchádzajúca stredopravá vláda premiéra Ulfa Kristerssona vlani oznámila, že zvažuje odoberanie občianstva osobám s dvojakým občianstvom odsúdeným v prípadoch organizovaného zločinu a činnosti gangov. Na zavedenie takéhoto opatrenia bola potrebná zmena ústavy, ktorú musí parlament schváliť dvakrát, pričom medzi hlasovaniami sa musia konať voľby. Stredajšie hlasovanie bolo v poradí druhé.
Kristersson v súčasnosti vedie dočasnú vládu. O tom, ktoré trestné činy by mohli viesť k odobratiu občianstva, rozhodne až nový kabinet. Odchádzajúca vláda síce príslušný zákon pripravovala, jeho návrh však ešte nedokončila.
Organizácie na ochranu občianskych práv danú zmenu kritizujú. Podľa Aidy Samaniovej z organizácie Civil Rights Defenders by v praxi vytvorila dva druhy švédskeho občianstva: jedno, ktoré poskytuje silnú ochranu, a druhé, ktoré poskytuje menej stabilnú ochranu a len za určitých podmienok. Takáto situácia podľa nej vyvoláva vážne otázky o rovnosti pred zákonom.