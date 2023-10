Švédsky policajný prezident upozornil na veľký nárast násilia gangov

Štokholm 10. októbra (TASR) - Švédsky policajný prezident Anders Thörnberg v utorok označil eskaláciu násilia zločineckých gangov za "mimoriadne vážnu". Streľby a bombové útoky si od začiatku tohto roka vyžiadali už desiatky obetí vrátane tínedžerov a náhodných okoloidúcich. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Švédsko už roky zažíva vyčíňanie gangov, no posledný nárast násilností v krajine Thörnberg považuje za výnimočný. Na tlačovej konferencii v Štokholme ďalej spresnil, že polícia od začiatku roka "zabránila približne 80 hroziacim vraždám alebo výbuchom".



V septembri zomrelo 12 ľudí a ďalších päť osôb utrpelo zranenia pri útokoch, ktoré Thörnberg prirovnal k "teroristickému násiliu". Zločinecké gangy vo Švédsku často na vykonanie útokov verbujú tínedžerov zo sociálne znevýhodnených prisťahovaleckých štvrtí.



Podľa oficiálnych policajných štatistík zahynulo tento rok vo Švédsku pri 290 streľbách približne 42 ľudí. Úrady tvrdia, že nárast násilia súvisí so sporom medzi súperiacimi frakciami medzinárodných zločineckých gangov.



Polícia tento rok zadržala viac ako 400 ľudí za zločiny súvisiace so strelnými zbraňami a ďalších približne 100 osôb za zločiny zahŕňajúce výbušniny, dodal policajný prezident.



Švédska vláda uviedla, že polícia by mala spolupracovať s armádou pri riešení násilností zločineckých gangov v krajine. Zapojenie armády do boja proti zločinu je pre Švédsko nezvyčajným krokom, ktorý podčiarkuje závažnosť násilia gangov, konštatuje AP.