Švédsky premiér hovoril s Erdoganom o vstupe svojej krajiny do NATO

Štokholm 26. októbra (TASR) - Nový švédsky premiér Ulf Kristersson v stredu absolvoval "konštruktívny" telefonický rozhovor s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdganom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Moja krajina dodrží trojstranné memorandum medzi Tureckom, Fínskom a Švédskom pre vstup do NATO," napísal premiér Kristersson na sociálnej sieti. Pripomenul, že v blízkej budúcnosti Erdogana navštívi v Ankare.



Švédsko a Fínsko sa po invázii Ruska na Ukrajinu vzdali dlhoročnej politiky neutrality a podali žiadosti o vstup do NATO. Turecko sa však vyhráža, že ich vstup zmarí, ak mu nevydajú desiatky osôb, ktoré obviňuje z terorizmu.



Švédsko a Fínsko preto v júni uzavreli s Tureckom dohodu, že "dôkladne" preskúmajú žiadosti Ankary o vydanie ľudí podozrivých z pokusu o prevrat v Turecku z roku 2016 a kurdských militantov.



Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström v utorok pre AFP povedal, že Štokholm dodrží svoje sľuby. Zdôraznil však, že to musí byť uskutočnené v súlade s ústavou a právne čistou cestou.



Švédske úrady v septembri zrušili embargo na vývoz vojenského materiálu do Turecka, čo bola tiež jedna z požiadaviek Ankary.



Prístupové protokoly Fínska a Švédska doteraz ratifikovalo 28 z 30 členských krajín. Okrem Turecka tak ešte neurobilo ani Maďarsko. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu oznámil, že v blízkej dobe vycestuje do Turecka, aby rokoval o vstupe týchto dvoch severských krajín.