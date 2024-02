Švédsky premiér Kristersson potvrdil, že navštívi Budapešť

Budapešť 19. februára (TASR) - Na maďarskej strane je silná vôľa ratifikovať vstup Švédska do NATO, povedal v pondelok vo Varšave švédsky premiér Ulf Kristersson, ktorý zároveň potvrdil, že sa pripravuje na návštevu Budapešti. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Pôjdem do Budapešti, termín oznámime po jeho potvrdení," odpovedal Kristersson na novinársku otázku o vstupe Švédska do NATO na spoločnej tlačovej konferencii s poľským premiérom Donaldom Tuskom.



Povedal tiež, že s maďarským premiérom v uplynulých týždňoch niekoľkokrát diskutoval. "Zdá sa mi, že existuje silná vôľa dokončiť proces vstupu Švédska do NATO," podčiarkol.



Maďarský premiér Viktor Orbán sa v sobotu vo výročnej správe zaoberal vstupom do NATO, o ktorom povedal, že diskusia sa blíži ku koncu.



Maďarsko je v súčasnosti posledným členom NATO, ktorý ešte nehlasoval za vstup Švédska do Aliancie. Vláda tvrdí, že vo frakcii Fideszu sú pochybnosti a nechcú riskovať úspech hlasovania. Podľa nich je dôležité, aby švédsky premiér prišiel do Maďarska práve kvôli budovaniu vzájomnej dôvery.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)