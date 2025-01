Švédsky premiér: Naša krajina nie je vo vojne, ale ani v mieri

Štokholm 12. januára (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson v nedeľu vyhlásil, že jeho krajina nie je vo vojne, ale nežije ani v mierových časoch, pričom poukázal na hybridné útoky, podozrenie zo sabotáže v Baltskom mori a zástupnú vojnu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



V Baltskom mori bolo v uplynulých mesiacoch prerušených niekoľko podmorských telekomunikačných a sieťových káblov, pričom podľa odborníkov a politikov ide o súčasť hybridnej vojny organizovanej Ruskom.



"Švédsko nie je vo vojne, ale ani v mieri. Skutočný mier znamená slobodu a žiadne závažné konflikty medzi krajinami," povedal Kristersson na výročnom obrannom fóre Folk och Försvar (Spoločnosť a obrana) v meste Sälen v strednej časti Švédska.



"My a naše susedné krajiny sme vystavení hybridným útokom, ktoré sa neuskutočňujú pomocou rakiet a vojakov, ale pomocou počítačov, peňazí, dezinformácií a hrozieb sabotáže," spresnil premiér.



"Bezpečnostná situácia a skutočnosť, že v Baltskom mori sa stále dejú čudné veci, nás vedú k presvedčeniu, že nemožno vylúčiť nepriateľské zámery," dodal.



Napätie v súvislosti s Baltským morom sa zvyšuje od plnej invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



Kristersson nemenoval žiadnu konkrétnu krajinu ako zodpovednú za poškodené káble, vo všeobecnosti však hovoril o hybridných hrozbách v regióne. Švédska vláda "to berie vážne", zdôraznil.



V septembri 2022 došlo k sérii podmorských výbuchov, ktorých príčina sa zatiaľ nezistila a ktoré pretrhli plynovod Nord Stream, ktorým sa prepravuje ruský plyn do Európy.



V októbri 2023 bol odstavený podmorský plynovod medzi Fínskom a Estónskom po tom, ako ho poškodila kotva čínskej nákladnej lode.



Kristersson tiež poznamenal, že Švédsko žije "vo veku zástupných vojen". "Irán využíva organizované zločinecké skupiny vo Švédsku na vykonávanie závažných útokov v našej krajine," vyhlásil predseda vlády.