Švédsky premiér:Orbán sľubuje, že neodloží vstup našej krajiny do NATO

Štokholm 30. júna (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson v piatok uviedol, že Budapešť nebude odkladať vstup tejto severskej krajiny do NATO. Podľa jeho vyjadrenia ho o tom ubezpečil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informácia prichádza po správach, že maďarský parlament odloží ratifikáciu švédskeho členstva, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Švédsko požiadalo o vstup do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu, ale Turecko a Maďarsko zatiaľ ratifikáciu blokujú.



Švédsko dúfa, že sa stane členom Aliancie na summite NATO, ktorý sa bude konať 11.-12. júla v litovskom Vilniuse. Podľa plánu zverejneného vo štvrtok však maďarský parlament ešte nebude o členstve hlasovať. Poslanci vládnucich strán totiž nepodporili zaradenie hlasovania do programu na budúci týždeň, uviedol člen maďarskej opozičnej strany.



"Včera som hovoril s (premiérom) Viktorom Orbánom a on mi veľmi jasne potvrdil, že to, čo mi povedal minule, stále platí," vyhlásil v piatok Kristersson.



"Maďarsko nebude nijako zdržiavať ratifikačný proces Švédska," povedal novinárom Kristersson. Nespresnil však, či Orbánove vyjadrenia naznačujú, že hlasovanie by sa mohlo uskutočniť pred summitom NATO vo Vilniuse.