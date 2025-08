Švédsky premiér priznal, že pri práci používa umelú inteligenciu

Štokholm 6. augusta (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson sa stal terčom kritiky odborníkov na technológie po tom, ako priznal, že pri výkone svojej funkcie pravidelne používa nástroje umelej inteligencie (AI) na získanie ďalšieho názoru. Uviedol to v utorok britský denník The Guardian s odvolaním sa na švédske médiá, píše TASR.



Kristersson povedal, že používal nástroje AI ako ChatGPT od spoločnosti OpenAI a službu LeChat z dielne francúzskeho startupu Mistral AI. Podľa švédskeho premiéra umelú inteligenciu vo svojej každodennej práci používajú aj jeho kolegovia.



„Sám to používam dosť často. Ak nie pre nič iné, tak aspoň pre druhý názor,“ povedal pre švédsky hospodársky denník Dagens industri s tým, že AI kladie otázky typu „Čo urobili ostatní?“ alebo „Mali by sme uvažovať úplne opačne?“.



Odborníci v oblasti umelej inteligencie však podľa britského denníka vyjadrili obavy z toho, že politici používajú nástroje AI týmto spôsobom. Denník Aftonbladet v úvodníku dokonca obvinil Kristerssona, že „podľahol psychóze oligarchov v súvislosti s umelou inteligenciou“.



Simone Fischer-Hübnerová z Univerzity v Karlstade pre denník Aftonbladet upozornila, že treba byť veľmi opatrný a varovala pred používaním četbota ChatGPT na prácu s citlivými informáciami.



Kristerssonov hovorca Tom Samuelsson neskôr tvrdil, že premiér pri používaní umelej inteligencie neriskuje. „Samozrejme, že tam neskončia citlivé informácie týkajúce sa bezpečnosti,“ povedal s tým, že predseda vlády používa AI skôr ako „orientačný nástroj“.



Profesorka na Univerzite v Umea Virginia Dignumová takisto podotkla, že umelá inteligencia nie je schopná poskytnúť zmysluplný názor na politické myšlienky a jednoducho odráža názory tých, ktorí ju vytvorili.



„Čím viac sa spolieha na umelú inteligenciu aj pri jednoduchých veciach, tým väčšie je riziko, že začne systému príliš dôverovať. Je to nebezpečný sklz. Musíme požadovať, aby bola zaručená spoľahlivosť. Nevolili sme ChatGPT,“ poznamenala Dignumová.