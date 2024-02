Švédsky premiér sa v piatok v Budapešti stretne s Orbánom

Štokholm 20. februára (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson sa v piatok v Budapešti stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom v spojitosti s hlasovaním maďarského parlamentu o členstve Švédska v NATO. Oznámila to v utorok švédska vláda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vláda v Štokholme uviedla, že rokovania budú zahŕňať obrannú a bezpečnostnú spoluprácu medzi Maďarskom a Švédskom. Maďarsko ako jediné z 31 členských krajín Severoatlantickej aliancie ešte vstup Švédska neschválilo.



Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok na sociálnej sieti oznámil, že požiadal predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, aby zaradil ratifikáciu vstupu Švédska do NATO do programu prvého dňa jarného zasadnutia, ktoré sa začína budúci pondelok.



Po maďarskej ratifikácii sa Švédsko môže stať 32. členom NATO. Fínsko a Švédsko reagovali s obavami na ruskú inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 a požiadali preto v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou členstva je, že ho musia odsúhlasiť všetky členské krajiny. Fínske členstvo maďarský parlament schválil v marci 2023.