Švédsky premiér si pre vlnu násilia predvolal vedenie armády i polície

Štokholm 29. septembra (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson si vo štvrtok predvolal vedenie tamojšej armády i polície v snahe zastaviť vyčíňanie kriminálnych gangov po vlne násilia, ktoré si v krajine iba v priebehu septembra vyžiadalo najmenej 11 obetí na životoch. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Pri separátnych streľbách v hlavnom meste Štokholm zahynuli v stredu dvaja ľudia, kým vo štvrtkových skorých ranných hodinách zomrela mladá žena po výbuchu domu v meste Uppsala.



"Pre Švédsko sú to ťažké časy. Dvadsaťpäťročná žena sa minulú noc ako zvyčajne uložila na spánok, už sa však nikdy nezobudila," uviedol premiér Kristersson v zriedkavom televíznom prejave k národu.



"Budeme na gangy poľovať, porazíme gangy," dodal.



Kristersson vytvoril stredopravicovú menšinovú vládu po minuloročných voľbách s podporou populistických a protiimigrantských Švédskych demokratov (SD), čím sa skončilo osemročné vládnutie pod vedením sociálnych demokratov, pripomína Reuters.



Jeho koalícia vyhrala voľby sčasti práve vďaka sľubom vykoreniť rastúce násilie zo strany gangov. Koalícia v tejto súvislosti skutočne spustila sériu iniciatív vrátane väčších právomocí pre políciu a prísnejších trestov pre zločiny spojené so zbraňami.



Opatrenia sa napriek tomu stále neukázali ako efektívne, premiér však zo zodpovednosti viní prechádzajúce vlády. "Doviedla nás sem nezodpovedná migračná politika a neúspešná integrácia," podotkol.



Švédska polícia odhaduje, že zhruba 30.000 ľudí v krajine je priamo zapojených do zločineckých aktivít gangov, alebo na ne majú väzby. Násilie sa navyše z prostredia veľkých miest rozšírilo aj do menších miest, kde boli násilné trestné činy predtým zriedkavé.



V dôsledku jedenástich zastrelených obetí na životoch je september najkrvavejším mesiacom v krajine od decembra 2019, píše Reuters.



"Zločinecké konflikty v Švédsku sú závažnou hrozbou pre bezpečnosť krajiny," uviedol vo vyhlásení švédsky národný policajný komisár Anders Thornberg.