< sekcia Zahraničie
Švédsky premiér tvrdí, že za dronmi na letiskách je zrejme Rusko
Dánsko i Nórsko od 22. septembra zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk.
Autor TASR
Štokholm 29. septembra (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok uviedol, že za minulotýždňovými záhadnými preletmi dronov nad niekoľkými škandinávskymi letiskami bolo pravdepodobne Rusko. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Pravdepodobnosť, že ide o snahu Ruska vyslať odkaz krajinám podporujúcim Ukrajinu, je pomerne vysoká,“ povedal Kristersson pre televíziu TV4 s dôvetkom, že „nikto skutočne, skutočne nevie“. O dronoch, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra však „má potvrdenie“, že boli ruské.
„Všetko ukazuje na Rusko, ale všetky krajiny sú opatrné, pokiaľ ide o označenie konkrétnej krajiny, ak si nie sú isté. V Poľsku vieme, že to tak bolo,“ tvrdí Kristersson. Moskva akékoľvek zapojenie do incidentov s dronmi odmietla.
Dánsko i Nórsko od 22. septembra zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že jej krajina „sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.
V dánskej Kodani sa v stredu a štvrtok uskutoční summit lídrov Európskej únie (EÚ). V záujme zaistenia bezpečnosti krajina v nedeľu oznámila, že do piatku uzatvorí svoj vzdušný priestor pre všetky civilné drony, aby si s nimi prípadne nezamenila tie nepriateľské.
„Pravdepodobnosť, že ide o snahu Ruska vyslať odkaz krajinám podporujúcim Ukrajinu, je pomerne vysoká,“ povedal Kristersson pre televíziu TV4 s dôvetkom, že „nikto skutočne, skutočne nevie“. O dronoch, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra však „má potvrdenie“, že boli ruské.
„Všetko ukazuje na Rusko, ale všetky krajiny sú opatrné, pokiaľ ide o označenie konkrétnej krajiny, ak si nie sú isté. V Poľsku vieme, že to tak bolo,“ tvrdí Kristersson. Moskva akékoľvek zapojenie do incidentov s dronmi odmietla.
Dánsko i Nórsko od 22. septembra zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že jej krajina „sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.
V dánskej Kodani sa v stredu a štvrtok uskutoční summit lídrov Európskej únie (EÚ). V záujme zaistenia bezpečnosti krajina v nedeľu oznámila, že do piatku uzatvorí svoj vzdušný priestor pre všetky civilné drony, aby si s nimi prípadne nezamenila tie nepriateľské.