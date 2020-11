Švédsky princ Carl Philip a princezná Sofia sa nakazili koronavírusom

Štokholm 26. novembra (TASR) - Švédsky princ Carl Philip so svojou manželkou princeznou Sofiou sa nachádzajú v domácej karanténe po tom, ako mali pozitívny výsledok testov na koronavírus. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Carl Philip (41) a princezná Sofia (35) majú mierne príznaky podobné chrípke a zdržiavajú sa doma v Štokholme so svojimi dvoma malými deťmi, uviedol kráľovský palác vo vyhlásení.



Preventívny test na koronavírus podstúpia aj kráľ a kráľovná, rovnako ako korunná princezná Viktória a jej manžel princ Daniel.



Podľa štokholmského denníka Aftonbladet sa kráľovská rodina minulý týždeň zišla na pohrebe brata kráľovnej. Všetci členovia rodiny mali pred smútočným obradom negatívny výsledok testu na koronavírus.



Princezná Sofia sa dostala do povedomia verejnosti už počas prvej vlny pandémie, keď začala pracovať ako pomocná sila v štokholmskej nemocnici Sophiahemmet. V lete potvrdila, že tam bude naďalej pracovať na čiastočný úväzok.



Carl Philip, syn švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva a kráľovnej Silvie, je štvrtým v nástupníckej línii na švédsky trón. S bývalou modelkou Sofiou Hellqvistovou, ktorá nie je urodzeného pôvodu, sa oženil v júni 2015.



Švédsko, ktoré sa pre svoj miernejší prístup k pandémii nového koronavírusu dostávalo v predchádzajúcich mesiacoch na titulky svetových médií, zaznamenalo od začiatku pandémie 230.514 prípadov nákazy a 6555 súvisiacich úmrtí.