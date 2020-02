Švédsky prokurátor je optimista. Očakáva vyriešenie vraždy premiéra

Štokholm 18. februára (TASR) - Švédsky prokurátor Krister Petersson, ktorý vedie vyšetrovanie nevyriešenej vraždy premiéra Olofa Palmeho z roku 1986, v utorok vyhlásil, že podľa svojho očakávania ešte pred letom obviní podozrivého - alebo ukončí vlečúce sa vyšetrovanie.



"Som pozitívne naladený v tom, že budem schopný predložiť vysvetlenie vraždy a aj to, kto je za ňu zodpovedný," povedal Petersson v krimiprograme Veckans brott (Zločin týždňa) na televíznej stanici SVT.



Petersson vedie vyšetrovanie od roku 2017, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Palmeho zastrelili v centre švédskeho hlavného mesta Štokholm 28. februára 1986 niekoľko minút po tom, čo s manželkou Lisbeth vyšiel z kina.



Premiéra Palmeho zasiahol náboj do chrbta, jeho manželku škrabol druhý náboj.



Palme bol lídrom Švédskej sociálnodemokratickej strany (SAP) od roku 1969 až do svojej smrti. Úrad premiéra zastával v rokoch 1969 - 1976 a v rokoch 1982 - 1986.



Atentát šokoval Švédsko a spustilo sa rozsiahle pátranie. Vyšetrovanie však bolo od začiatku plné chýb.



Vyšetrovatelia zvažovali v priebehu nasledujúcich rokov množstvo scenárov.



Podľa jednej teórie Palmeho zabili členovia Strany kurdských pracujúcich (PKK), militantnej separatistickej skupiny zakázanej v Turecku.



Ďalšia teória tvrdí, že išlo o sprisahanie tajných služieb niekoľkých krajín vrátane vtedajšej Juhoafrickej republiky (JAR) ovládanej belošskou menšinou.



Lisbeth Palmeová a jej rodina boli presvedčení, že Palmeho zabil drobný delikvent. Manželka identifikovala muža, ktorý bol podľa nej vinníkom, na polícii pri konfrontácii s prípadnými podozrivými. Palmeová zomrela v októbri 2018.



Tento muž, Christer Pettersson, bol za vraždu odsúdený v júli 1989, ale neskôr ho pri odvolaní zbavili viny. Zomrel v roku 2004.