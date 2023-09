Švédsky rozhlas: Štokholm zvažuje dodanie stíhačiek Gripen na Ukrajinu

Štokholm 12. septembra (TASR) - Švédska vláda uvažuje o tom, že Ukrajine daruje stíhačky Gripen, informoval v utorok Švédsky rozhlas (SR) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.



Štokholm chce ešte pre ich dodaním vedieť, ako by takýto dar ovplyvnil obranné schopnosti Švédska a tiež, ako rýchlo by potom švédske letectvo mohlo získať nové Gripeny. V tejto súvislosti by vláda mohla už vo štvrtok oficiálne požiadať ozbrojené sily, aby zvážili dodanie Gripenov. Švédske ministerstvo obrany sa k tomu bezprostredne nevyjadrilo.



Dánsko a Holandsko koncom augusta oznámili, že Ukrajine dodajú stíhačky americkej výroby F-16. O niečo neskôr rovnaký zámer ohlásilo aj Nórsko. Dánsko pošle Ukrajine celkovo 19 stíhačiek, ostatné krajiny zatiaľ počet lietadiel nespresnili. Kyjev očakáva, že od Švédska dostane 16-18 Gripenov, ktoré vyrába švédska spoločnosť Saab.



Švédska vláda v júni uviedla, že ukrajinským pilotom poskytne možnosť otestovať svoje Gripeny. Premiér Ulf Kristersson však neskôr povedal, že Švédsko potrebuje všetky svoje lietadlá na vlastnú obranu, pretože ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie.



Švédska expremiérka a v súčasnosti líderka opozície Magdalena Anderssonová v auguste povedala, že Švédsko by sa malo pripraviť na odoslanie Gripenov na Ukrajinu. Ako podmienku však označila práve členstvo v NATO, ktoré doteraz blokujú Turecko a Maďarsko.