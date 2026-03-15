Švédsky súd nariadil zatknutie ruského kapitána tankera Sea Owl I
Štokholm 15. marca (TASR) — Súd vo švédskom meste Ystad v nedeľu nariadil vzatie do väzby ruského kapitána lode Sea Owl I, ktorá bola vo štvrtok zadržaná pri južnom pobreží Švédska pre podozrenie, že sa plaví pod falošnou vlajkou. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Kapitána, ktorého meno nebolo zverejnené, zadržali v piatok a je podozrivý z použitia falošných dokladov. Súd rozhodol, že existujú dostatočné dôvody na jeho vzatie do väzby.
Tanker sa plavil pod vlajkou Komorského zväzu, ostrovného štátu ležiaceho pri pobreží východnej Afriky. Švédska pobrežná stráž však uviedla, že má podozrenie, že tam nie je zapísaný v lodnom registri.
Tanker sa tiež nachádza na sankčnom zozname Európskej únie za prepravu pohonných hmôt medzi Ruskom a Brazíliou. Podľa švédskej pobrežnej stráže sa plavil z brazílskeho mesta Santos do Primorska v ruskej Kaliningradskej oblasti, zrejme však neprepravoval nijaký náklad.
Na tankeri s dĺžkou 228 metrov sa nachádzala 24-členná posádka – desať Rusov a 14 Indonézanov -, ktorá má od soboty zákaz plavby vydaný švédskym dopravným úradom pre zlý technický stav lode.
Už 6. marca zadržali švédske úrady v rovnakej oblasti nákladnú loď Caffa nachádzajúcu sa na sankčnom zozname Ukrajiny za prepravu ukradnutého obilia. Jej ruský kapitán je tiež podozrivý z plavby pod falošnou guinejskou vlajkou a na základe súdneho príkazu bol takisto vzatý do väzby.
Obe zadržané lode zostávajú zakotvené pri pobreží južne od švédskeho mesta Trelleborg.
Švédsko minulý rok oznámilo, že zintenzívni kontroly zahraničných lodí týkajúce sa poistenia. Cieľom tohto opatrenia je posilniť dohľad nad ruskou takzvanou tieňovou flotilou lodí, ktoré slúžia na prepravu ropy a zemného plynu alebo na transport ukradnutého ukrajinského obilia a Moskva nimi obchádza medzinárodné sankcie.
