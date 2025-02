Švédsky súd odsúdil muža za pálenie Koránu

Štokholm 3. februára (TASR) - Iračana Salwána Nadžima, ktorý v roku 2023 opakovane pálil Korán, odsúdil švédsky súd v pondelok za podnecovanie etnickej nenávisti. Verdikt prišiel len niekoľko dní po tom, čo bol zavraždený jeho spoluobžalovaný krajan Salwán Múmíká. Na konanie oboch aktivistov reagovali svojho času s pobúrením obyvatelia v niekoľkých moslimských krajinách, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Štokholmský okresný súd uznal 50-ročného Nadžima za vinného v štyroch bodoch obžaloby vo veci poburovania proti národnostnej alebo etnickej skupine. Uložil mu dvojročný podmienečný trest odňatia slobody a pokutu vo výške 4000 švédskych korún (približne 350 eur).



Súd mal vyniesť rozsudok už minulý štvrtok, no pre smrť jedného z obvinených rozhodnutie odložil na pondelok. Salwán Múmíká, 38-ročný iracký kresťan, bol smrteľne postrelený v stredu večer vo svojom byte na predmestí Štokholmu.



"Sloboda prejavu poskytuje široký priestor na kritiku náboženstva vo vecnej a objektívnej diskusii. Zároveň to však nedáva jednotlivcovi povolenie robiť alebo povedať hocičo bez ohľadu na to, či tým urazí skupinu ľudí, ktorá túto vieru vyznáva," uviedol sudca Göran Lundahl.



Oboch mužov obvinili zo zneuctenia Koránu a urážlivých vyjadrení o moslimoch. Dva z týchto incidentov sa odohrali pred mešitou v Štokholme.



Vzťahy medzi Švédskom a niekoľkými blízkovýchodnými krajinami sa v dôsledku pálenia Koránu týmito dvoma aktivistami zhoršili. V Iraku demonštranti v júli 2023 dvakrát vtrhli do areálu švédskej ambasády. V druhom prípade sa pokúsili veľvyslanectvo zapáliť.



V auguste 2023 zvýšila švédska spravodajská služba SÄPO v tejto súvislosti výstrahu pred možnosťou teroristického útoku na štvrtý stupeň z piatich.



Švédska vicepremiérka Ebba Buschová označila minulotýždňovú vraždu Iračana za "ohrozenie slobodnej demokracie" vo Švédsku. Podľa premiéra Ulfa Kristerssona existuje možnosť, že na skutku sa podieľala aj "zahraničná mocnosť". V spojení s vraždou polícia zadržala piatich mužov, avšak medzičasom všetkých prepustila.