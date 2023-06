Švédsky súd: Polícia nemala právo zakázať protesty s pálením Koránu

Štokholm 12. júna (TASR) - Švédsky odvolací súd v pondelok rozhodol, že polícia nemala právo nepovoliť dve protestné zhromaždenia, ktorých účastníci plánovali páliť Korán. Sudcovia tým potvrdili verdikt súdu nižšej inštancie, informuje agentúra AFP.



Pálenie posvätnej knihy islamu, ku ktorému došlo v januári pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme, vyvolalo vlnu nevôle medzi moslimami, protesty a výzvy na bojkot švédskych výrobkov. Prispelo to aj k tomu, že Turecko blokuje schválenie žiadosti Švédska o vstup do NATO.



Po januárovom incidente sa polícia rozhodla nepovoliť dve žiadosti o podobné zhromaždenia: jedno chcela vo februári zorganizovať súkromná osoba a druhé organizácia Apallarkerna. Na týchto protestoch pred veľvyslanectvami Iraku a Turecka v Štokholme malo dôjsť k páleniu Koránu.



Polícia svoj zákaz zdôvodnila tým, že v dôsledku januárového protestu sa zvýšila hrozba útokov voči Švédsku.



Organizátori oboch februárových protestov podali proti rozhodnutiu polície sťažnosť. Súd prvej inštancie im dal za pravdu a uviedol, že uvedené obavy o bezpečnosť neboli dostatočné na to, aby polícia obmedzila právo usporadúvať demonštrácie. Polícia sa proti tomuto rozsudku odvolala, no švédsky odvolací súd pôvodný verdikt potvrdil.



Obavy o bezpečnosť, na základe ktorých polícia protesty nepovolila, nemali podľa odvolacieho súdu "dostatočne zjavné prepojenie na plánované zhromaždenia". Proti rozsudku je možné ešte podať odvolanie na najvyššom administratívnom súde.