Súd prepustil amerického rapera Rockyho, rozsudok padne 14. augusta

Štokholm 2. augusta (TASR) - Švédsky súd prepustil v piatok z väzby amerického rapera A$AP Rockyho a dvoch členov jeho tímu, ale len do 14. augusta, keď vynesie nad nimi rozsudok za účasť v pouličnej bitke. Z rozhodnutia súdu v Štokholme však nebolo bezprostredne jasné, či by trojica mohla opustiť územie Švédska, informovala agentúra AP.



Televízia CNN však uviedla, že všetci traj amôžu odísť z krajiny.



Švédsky prokurátor žiadal v piatok pre Rockyho trest odňatia slobody v trvaní približne šesť mesiacov.



A$AP Rocky, vlastným menom Rakim Mayers, a ďalší dvaja členovia jeho tímu sú obvinení z napadnutia 19-ročného muža. Podľa prokurátora Daniela Sunesona do úvahy nepripadá nič iné, len trest odňatia slobody.



"Súd by mal dospieť k záveru, že za útok by mal dostať trest v dĺžke okolo šiestich mesiacov," povedal Suneson, ktorý v piatok predniesol svoju záverečnú reč.



K zatknutiu 30-ročného Mayersa došlo 3. júla, tri dni po šarvátke, ku ktorej došlo po jeho koncerte vo švédskom hlavnom meste. Polícia zatkla okrem rapera aj ďalších dvoch členov jeho tímu. Mayers na margo incidentu uviedol, že konal v sebaobrane.



Prokurátor sa rozhodol vzniesť voči raperovi obvinenia po tom, ako si preštudoval videozáznamy z bitky, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.



Mimoriadne sledovaný súdny proces s trojicou obvinených sa začal v utorok. Prokurátor Daniel Suneson súdu v úvode pojednávania povedal, že verí, že Mayers a ďalší dvaja muži napadli žalujúceho 19-ročného muža.



Rockyho prípad pritiahol aj pozornosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyzýval na jeho prepustenie. Ten rozhodnutie súdu okamžite po jeho oznámení privítal príspevkom na Twitteri.