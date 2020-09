Švédsky súd odobral rodičom deti, držali ich doma päť mesiacov

Štokholm 3. septembra (TASR) – Švédsky administratívny súd rozhodol, že z rodičovskej starostlivosti odoberie tri deti, ktoré ich rodičia počas pandémie nového koronavírusu zo strachu z nákazy na takmer päť mesiacov uzamkli v byte. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Tri deti vo veku 10 – 17 rokov nesmeli od marca do začiatku júla vyjsť z rodičovského bytu, na ktorého vchodové dvere boli pribité dosky, a boli dokonca izolované jedno od druhého, uviedol súd v okrese Jönköping.



Právnik detí Mikael Svegfors pre miestnu rozhlasovú stanicu uviedol, že rodičia týchto detí nehovoria plynule po švédsky ani tomuto jazyku úplne nerozumejú, a preto sledovali správy o koronavíruse vysielané v ich domovskej krajine. Tá zaviedla prísnejšie opatrenia než Švédsko. To, z ktorej krajiny rodičia detí pochádzajú, právny zástupca nespresnil.



Hoci ide o veľmi citlivý prípad, rozsudok je podľa súdu a miestnych sociálnych služieb v najlepšom záujme detí.



Deti sa údajne učili z domu a ich rodičia popreli, že by ich v byte uzavreli proti ich vôli. Ako tvrdia, ak chceli, mohli vyjsť von. Voči rozsudku sa plánujú odvolať.



Na rozdiel od mnohých iných krajín Švédsko počas koronavírusovej pandémie síce uzavrelo školy pre žiakov nad 16 rokov, avšak pre mladších žiakov aj naďalej platila povinnosť školy navštevovať. Rodiny, ktoré tieto nariadenia nedodržiavali, vrátane rodín z vysoko rizikových skupín, boli nahlásené sociálnym úradom a za to, že deti nepustili do škôl, im hrozia pokuty.



Švédsko eviduje viac ako 84 000 nakazených a vyše 5800 obetí ochorenia COVID-19.