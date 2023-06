Švédsky súd schválil vydanie podporovateľa PKK do Turecka

Štokholm 7. júna (TASR) - Švédsky najvyšší súd schválil prvé vydanie podporovateľa zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) do Turecka. Verdikt padol pred novými rozhovormi v spore okolo prijatia Švédska do NATO. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Súhlas s extradíciou muža bol zahrnutý do verdiktu, ktorý súd v stredu poskytol agentúre DPA.



Príslušné švédske zákony nepredstavujú prekážku pre vydanie muža do Turecka, kde si odpyká zvyšok trestu, uviedol súd. Nie je to podľa neho ani nezlučiteľné s Európskym dohovorom pre ľudské práva. O tom, či 35-ročného muža vydá, teraz musí rozhodnúť vláda v Štokholme.



Turecko žiada od Švédska vydanie množstva osôb a dáva si to ako podmienku pre svoj súhlas so vstupom severskej krajiny do NATO. Tento spor stále trvá a brzdí prijatie Švédska do vojenskej aliancie.



Muža zatkli vo Švédsku v lete 2022 na žiadosť tureckých súdov. V Turecku ho odsúdili v roku 2014 na štyri roky a sedem mesiacov väzenia za drogové trestné činy. Podľa príkazu švédskeho súdu z minulého týždňa sa zadržaný priznal k drogovým zločinom a predčasne ho prepustili za dobré správanie. V roku 2018 prišiel z Turecka do Švédska.



Podľa švédskeho súdu muž vyjadril presvedčenie, že skutočným dôvodom tureckej žiadosti o jeho vydanie je to, že je Kurd a pracoval v záujme Kurdov. Je členom prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP) a podporuje kurdské milície Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) v Sýrii a zakázanú PKK. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obviňuje HDP z toho, že je predĺženou rukou PKK. HDP to odmieta.