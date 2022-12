Švédsky súd zablokoval vydanie tureckého novinára, ktoré chce Erdogan

Štokholm 19. decembra (TASR) - Švédsky najvyšší súd v pondelok zablokoval vydanie exilového tureckého novinára Bülenta Kenesa na stíhanie do vlasti.



Vydanie tohto novinára bolo kľúčovou požiadavkou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pre ratifikáciu členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii (NATO), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa súdu však extradíciu Bülenta Kenesa, bývalého šéfredaktora popredného tureckého denníka Zaman, do Turecka znemožňuje "viacero prekážok". Medzi ne patrí politický charakter obvinení, ktoré voči novinárovi vzniesli turecké úrady, ako aj skutočnosť, že má vo Švédsku štatút utečenca.



"Existuje tiež riziko, že táto osoba bude (v Turecku) prenasledovaná pre svoje politické presvedčenie. Extradícia sa preto nemôže uskutočniť," uviedol vo vyhlásení sudca Petter Asp.



Kenes v súčasnosti pracuje v Štokholmskom centre slobody (SCF), ktoré založili tureckí disidenti žijúci v exile. Pre povedal, že ho rozhodnutie súdu potešilo a zdôraznil že všetky obvinenia voči jeho osobe si "Erdoganov režim vymyslel".



Turecké úrady vinia novinára z toho, že bol zapletený do pokusu o prevrat z roku 2016, čo on sám dôrazne popiera.



Turecký prezident žiada výmenou za schválenie členstva Švédska v NATO vydanie desiatok ľudí. Vo svojich verejných vystúpeniach však konkrétne spomenul len Bülenta Kenesa.



Ankara zablokovala proces členstva Švédska v NATO, pričom hlavnou spornou otázkou je vydanie kurdských a tureckých disidentov na stíhanie do vlasti. Štokholm opakovane zdôraznil, že švédske súdnictvo rozhoduje nezávisle a bude mať v tejto záležitosti posledné slovo.