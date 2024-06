Švédsky súd zbavil Sýrčana obvinení z účasti na vojnových zločinoch

Štokholm 20. júna (TASR) - Súd vo Švédsku vo štvrtok zbavil bývalého sýrskeho generála Muhammada Hamú obvinení z účasti na vojnových zločinoch, ktoré boli spáchané počas občianskej vojny v jeho vlasti pred viac než desiatimi rokmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Šesťdesiatpäťročného brigádneho generála Hamú, ktorý v súčasnosti býva vo Švédsku, obvinili vo februári z podnecovania vojnových zločinov a napomáhaniu k nim. Bol najvyššie postaveným predstaviteľom sýrskej armády, voči ktorému sa v Európe viedlo trestné konanie za porušovanie ľudských práv v Sýrii.



Podľa prokuratúry bol ako vedúci oddelenia výzbroje 11. divízie sýrskej armády zodpovedný za poskytovanie zbraní na páchanie zločinov v roku 2012. Zároveň sa údajne podieľal na nevyberavých útokoch divízie na vojenské a civilné ciele v sýrskych mestách Homs a Hamá a ich okolí.



Hoci štokholmský súd uznal, že sýrska armáda vtedy páchala nevyberavé útoky, obžaloba nedokázala, že sa na útokoch podieľala jeho divízia alebo sám generál Hamú bol nejak zapojený do poskytovania zbraní.



Agentúra AP píše, že o tomto sýrskom generálovi je známe len málo. V júni 2012 ho presunuli na sever Sýrie a o mesiac neskôr sa rozhodol odísť z armády a utiecť do Turecka, kde sa pripojil k skupine, ktorá bojuje proti sýrskemu režimu prezidenta Bašára Asada.



V roku 2015 odišiel do Švédska, kde mu následne udelili azyl. Švédske úrady však vládu upozornili, že Hamú predtým pôsobil ako "vysokopostavený predstaviteľ v rámci štruktúr sýrskej armády, ktorá systematicky porušovala ľudské práva". V severskej krajine ho koncom roka 2021 na dva dni zadržali. Súd ho prepustil z väzby pre nedostatok dôkazov a odvtedy bol stíhaný na slobode.