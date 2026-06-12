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Švédsky úrad: Deti do 13 rokov nepotrebujú smartfón

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Ak rodičia chcú, aby ich deti mali mobil, agentúra odporúča, aby nemal prístup na internet.

Autor TASR
Štokholm 11. júna (TASR) - Švédsky úrad pre verejné zdravie odporučil rodičom, aby deťom mladším ako 13 rokov nekupovali smartfóny. Riziká spojené s ich používaním podľa odborníkov prevažujú nad prínosmi, píše TASR podľa agentúry AFP.

Ak rodičia chcú, aby ich deti mali mobil, agentúra odporúča, aby nemal prístup na internet.

Úrad vo vyhlásení uviedol, že účelom odporúčania je „predovšetkým znížiť riziko vystavenia detí škodlivému obsahu, vzniku problémov so spánkom alebo vzniku závislosti“. Hoci deti oceňujú možnosť zostať v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom telefónu, potenciálne riziká prevažujú nad výhodami.

„Používanie je spojené s roztržitosťou, sociálnym nátlakom a vystavovaním sa škodlivému obsahu a škodlivým kontaktom,“ uviedol úrad. Spojenie smartfónov s horším spánkom ukázal aj doterajší výskum.

„Dúfame, že toto odporúčanie bude slúžiť ako podpora v každodennom živote,“ povedala riaditeľka úradu Olivia Wigzellová. Poznamenala, že je v súlade s odporúčaniami severských susedov Dánska a Fínska.

Švédsky úrad pre verejné zdravie v júni vyzval rodičov, aby odložili telefóny, keď trávia čas so svojimi deťmi. V januári švédska vláda oznámila, že zakáže smartfóny v školách pre deti do deviateho ročníka, čo je vek 15 – 16 rokov.
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