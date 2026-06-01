Švédsky úrad nabáda rodičov odložiť mobily, keď trávia čas s deťmi
Štokholm 1. júna (TASR) - Švédsky úrad verejného zdravotníctva v pondelok vyzval rodičov, aby odložili telefóny, keď trávia čas so svojimi deťmi. Ide o jedno z nových odporúčaní súvisiacich s výsledkami výskumu o vplyve elektronických zariadení na deti, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Úrad verejného zdravotníctva vo Švédsku vydal v roku 2024 odporúčanie, aby sa rodičia „zamysleli“ o používaní smartfónov v blízkosti detí. V aktualizovaných odporúčaniach ponúka konkrétnejšie návrhy: nabáda rodičov, aby odkladali telefóny, keď sú so svojimi deťmi, používali ich len v nevyhnutných prípadoch alebo ich využívali spoločne s deťmi. Zároveň odporúča, aby si zdravé návyky pri používaní mobilov osvojili aj samotní rodičia, pretože to ovplyvňuje aj konanie ich detí.
Výskum podľa úradu preukázal, že používanie smartfónov rodičmi môže negatívne ovplyvniť ich interakcie s deťmi a že u tých, ktorých rodičia používajú mobily často, je vyššia pravdepodobnosť vzniku podobných návykov.
Rodičom sa tiež odporúča, aby pre deti doma vytvorili zóny, kde sa smartfóny nebudú používať, napríklad v spálni alebo pri jedle.
„Deti nie sú ovplyvnené len tým, čo dospelí hovoria, ale aj tým, čo robia. Preto aj malé zmeny v každodennom živote môžu mať vplyv na interakcie v súčasnosti, aj na vlastné návyky dieťaťa v blízkej budúcnosti,“ uviedla vo vyhlásení psychiatrička Helena Frielingsdorfová, ktorá pracuje v úrade verejného zdravotníctva.
Švédsko sa v posledných rokoch snaží deťom obmedziť čas, ktorý trávia používaním mobilov. V januári vláda oznámila, že zakáže smartfóny v školách pre deti do veku 15 až 16 rokov.
