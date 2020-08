Švédsky veľvyslanec v KĽDR a iní diplomati opustili tamojšiu ambasádu

Štokholm/Pchjongjang 18. augusta (TASR) - Švédsky veľvyslanec v Severnej Kórei spolu s ďalšími zástupcami štátu opustili tamojšiu ambasádu. Ich diplomatická misia v tejto ázijskej krajine však naďalej pokračuje. V utorok túto informáciu potvrdili miestni zamestnanci veľvyslanectva pre švédsky spravodajský server The Local.



"Hlavným dôvodom (odchodu) je, že sme dočasne premiestnili našich diplomatov, ktorí sú buď na dovolenke, alebo sú súčasťou (plánovaného) striedania," citovala hovorcu švédskeho ministra zahraničných vecí Antona Dahlquista agentúra AP.



"Dovoľte mi zdôrazniť, že zachovávame naše diplomatické vzťahy so Severnou Kóreou," doplnil.



Hovorca švédskej diplomacie však potvrdil aj určité problémy v rámci vzťahov týchto dvoch krajín. "Situácia (v KĽDR) pre diplomatov a medzinárodné organizácie sa za poslednú dobu zhoršila vrátane cestovania alebo doručovania diplomatickej pošty. Je tomu tak sčasti aj pre pandémiu (ochorenia) COVID-19," povedal.



Severná Kórea od vyhlásenia koronavírusovej pandémie zatvorila svoje hranice s Čínou a vyhlásila tzv. lock-down.



Švédsko vedie diplomatické vzťahy so Severnou Kóreou od roku 1973 a je jednou z mála krajín Západu, ktoré majú v hlavnom meste svoje zastupiteľstvo.



Štokholm taktiež v Severnej Kórei poskytuje konzulárne služby pre USA, Austráliu či Nemecko.