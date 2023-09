Švédsky vysielač reagoval na výhrady Budapešti ku kritike Maďarska

Budapešť 19. septembra (TASR) - Šéf švédskej verejnoprávnej vzdelávacej spoločnosti UR Kalle Sandhammar v utorok reagoval na výhrady členov maďarskej vlády ku kritike demokracie v Maďarsku, ktorá bola zverejnená vo Švédsku. Krátky film bol natočený v roku 2019, avšak z nejakého dôvodu ho maďarská vláda objavila až teraz a momentálne ho využíva na kladenie nových prekážok vstupu Švédska do NATO, píše server hvg.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Predseda maďarského parlamentu László Kövér v súvislosti s videom minulú sobotu (16.9.) pre komerčnú televíziu HírTV povedal, že Maďarsko nepotrebuje takýchto spojencov, a že nie je isté, že Maďarsko musí ratifikovať vstup Švédska do NATO.



Sandhammar v rozhovore pre britský denník Financial Times uviedol, že je potešujúca skutočnosť, že maďarskí politici sledujú vysielanie UR. Podotkol tiež, že je "hlboko ignorantské myslieť si, že švédski politici kontrolujú obsah vysielania UR". Švédske ministerstvo zahraničných vecí sa k tejto záležitosti pre maďarský server nechcelo vyjadriť.



Otázka ratifikácie vstupu Švédska do NATO sa ťahá už takmer rok, neschválili ju už iba turecký a maďarský parlament. Zatiaľ čo Turci poukazujú na švédsku podporu kurdského separatizmu, stále nie je jasné, čo by mali Švédi urobiť pre to, aby ratifikáciu podporila Budapešť, dodáva hvg.hu.







