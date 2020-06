Švédsky zákon o znásilneniach viedol k nárastu odsúdení

Štokholm 25. júna (TASR) - Nový švédsky zákon, ktorý kvalifikuje každý nedobrovoľný sex, aj bez použitia hrozieb alebo násilia, ako znásilnenie, viedol k prudkému nárastu odsúdení za tento čin v tejto krajine. Uvádza to správa Švédskej národnej rady pre prevenciu kriminality, ktorú citovala vo štvrtok agentúra AFP.



Zákon, ktorý zmenil dovtedajšiu definíciu znásilnenia vo Švédsku, vstúpil do platnosti v júli 2018. Nová definícia neobsahuje zmienku o násilí ani hrozbe. Zákon zároveň zaviedol nový trestný čin - tzv. "znásilnenie z nedbanlivosti". Ide o situáciu, keď jeden z partnerov nedá druhému jasný fyzický alebo verbálny súhlas. Páchateľ však akt nevykonáva so zámerom druhú osobu znásilniť, uvádza portál Thelocal.se.



Správa uvádza, že počet ľudí odsúdených za znásilnenie vzrástol v roku 2019 o 75 percent na 333 v porovnaní so 190 odsúdenými v roku 2017.



Za "znásilnenie z nedbanlivosti" švédske súdy odsúdili 12 páchateľov v roku 2019. Správa uvádza, že v niektorých prípadoch mali súdy problém určiť, či išlo o zámerné znásilnenie alebo "znásilnenie z nedbanlivosti".



Výskumníci uvádzajú, že táto "šedá zóna" ohrozuje práva podozrivých, nakoľko súdy sa často môžu spoliehať iba na výpoveď druhého partnera.



Správa ďalej konštatuje, že najvyšším súdom musí prejsť viac náročných prípadov, aby tak vytvoril právne precedensy pre súdy nižšej inštancie.