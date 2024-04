Švédskych vodičov potrápila snehová víchrica, vláda čelí kritike

Štokholm 4. apríla (TASR) - Švédska vláda čelí ostrej kritike v súvislosti so snehovou víchricou, ktorá zasiahla juh krajiny a spôsobila chaos v tamojšej doprave. Na diaľniciach sa tvorili zápchy, v ktorých uviazli stovky motoristov, niektorí aj na viac ako desať hodín. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Švédsky minister infraštruktúry Andreas Carlson pre vzniknutú situáciu dokonca odišiel zo zasadnutia ministrov dopravy členských krajín EÚ, ktoré sa koná v Bruseli. Následne v stredu večer na tlačovej konferencii informoval, že doprava sa na väčšine zasiahnutých ciest už opäť rozbehla. Vodičov osobných či nákladných vozidiel, ktorí nemajú pneumatiky vhodné do zimných podmienok, však vyzval, aby momentálne nejazdili.



AFP pripomína, že mnohí vodiči si už aj v tejto severskej krajine zimné pneumatiky vymenili za letné. Carlson taktiež informoval, že za zatvorenie mnohých ciest mohli kamióny, ktoré v snehu uviazli. Zároveň ale pripustil, že údržba ciest mohla byť lepšia.



Vládu v súvislosti so situáciou kritizovali opoziční politici, ako aj niektorí z vodičov. "Celá vláda je na veľkonočných prázdninách?" pýtala sa na sociálnych sieťach Lena Hallengrenová z opozičnej Švédskej sociálnodemokratickej strany (SAP). Pripomenula, že vláda je podobne "neviditeľná" ako počas hustého januárového sneženia.