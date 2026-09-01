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Svěrák a Irglová si na festivale Soundtrack Poděbrady prevzali ceny

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Zdeněk Svěrák. Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer

Scenárista a herec Zdeněk Svěrák si ju prevzal pred začiatkom premiéry filmu Tmavomodrý svet, ktorého premietanie v Poděbradoch sprevádzal symfonický orchester, informuje Český rozhlas.

Autor TASR
Praha 1. septembra (TASR) - Česká speváčka Markéta Irglová dostala počas uplynulého víkendu pred svojím koncertom v zámockej záhrade v Prahe cenu za mimoriadny prínos do českej alebo svetovej filmovej hudby.

Scenárista a herec Zdeněk Svěrák si ju prevzal pred začiatkom premiéry filmu Tmavomodrý svet, ktorého premietanie v Poděbradoch sprevádzal symfonický orchester, informuje Český rozhlas.

Počas vystúpenia si Irglová spomenula na írskeho speváka a gitaristu Glena Hansarda, ktorý zomrel v júli vo veku 56 rokov pri dopravnej nehode v Dubline.

Zaznela i titulná pieseň Falling Slowly z filmu Once, za ktorú spolu s Hansardom dostala v roku 2008 Oscara. Rovnomenná muzikálová adaptácia neskôr získala i cenu Grammy.

Dlhoročná spolupráca Zdeňka Svěráka so skladateľom Jaroslavom Uhlířom priniesla množstvo piesní, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou českých filmov a rozprávok.

Svěrákove texty zazneli napríklad vo filmoch Traja veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní, prchni, Vratné lahve či Traja bratia.

Piesne ako Není nutno, Dělání, Pod dubem, za dubem, Statistika alebo Ani k stáru patria medzi klasiku českej populárnej a filmovej hudby.

„Vždy som sníval o tom, že napíšem niečo, kde by boli pesničky. Keby nebolo filmu, neexistovali by ani samotné pesničky,“ uviedol Zdeněk Svěrák.

Hlavným filmom piatkového programu bola vojnová dráma režiséra Jana Svěráka - jeho syna - Tmavomodrý svět. Snímka sleduje osudy československých stíhacích letcov v britskom letectve počas druhej svetovej vojny.

Film, ktorý v Poděbradoch sprevádzala živá hudba Komornej filharmónie Pardubice, mal premiéru v roku 2001 a získal štyroch Českých levov - okrem iného za hudbu Ondřeja Soukupa.

Festival filmovej hudby a multimédií Soundtrack otvoril koncert česko-americkej kapely The Insiders. Súčasťou slávnostného otvorenia 11. ročníka bolo aj večerné premietanie filmu Horúčka sobotňajšej noci (1978) s hudbou skupiny Bee Gees.

Aj tento rok je festival súťažný. V porote, ktorá vyberá najlepší filmový a seriálový soundtrack, zasadli skladateľ Ondřej Soukup, hudobník a skladateľ Jan P. Muchow, hudobníčka, producentka a skladateľka Beata Hlavenková a slovenský hudobný skladateľ Michal Novinski.
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