Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Na archívnej snímke budova pri vstupe do bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime Foto: TASR/AP

Paríž 27. januára (TASR) – Na viacerých miestach si dnes pripomenú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. január. UNESCO organizuje popoludní v spolupráci s Organizáciou spojených národov (OSN) virtuálne podujatie, na ktorom sa očakáva vystúpenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulayovej a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na svojom 42. plenárnom zhromaždení s cieľom pripomínať si každý rok utrpenie miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k 27. januáru 1945, keď Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.Návrh na vyhlásenie tohto dňa podali Izrael, Spojené štáty, Rusko, Austrália a Kanada. Rezolúciu podporilo 91 členských krajín OSN.Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan po schválení rezolúcie nazvanej Spomienka na holokaust povedal:Koncentračný tábor Auschwitz založili nacisti v roku 1940 a pôvodne slúžil na internáciu politických väzňov a vojnových zajatcov. Postupne ho ale rozšírili na rozľahlý pracovný a vyhladzovací koncentračný tábor pre Židov, ktorých doň privážali z celej Európy. V tábore použili 3. septembra 1941 po prvý raz cyklón B a v plynovej komore ním zabili 600 sovietskych vojnových zajatcov a 250 ďalších väzňov.V plynových komorách tábora zavraždili aj tisíce Židov zo Slovenska. Vôbec prvý transport Židov zo Slovenska, s tisíckou židovských dievčat a mladých žien, ktorý bol vypravený z Popradu dňa 25. marca 1942, smeroval práve do Auschwitzu. V roku 1942 do tohto tábora vypravili z územia vtedajšieho Slovenska celkovo 19 transportov. Na jeseň roku 1944, po obnovení deportácií Židov zo Slovenska, tam smerovali ďalšie transporty. V Auschwitzi zahynuli aj tisíce Židov deportovaných v roku 1944 z častí dnešného južného a východného Slovenska, ktoré v rokoch 1938 – 1945 prináležali k Maďarsku.Nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau bol oslobodený oddielom Červenej armády 27. januára 1945, keď vojaci Červenej armády vstúpili do tábora a oslobodili 7600 zúbožených väzňov, ktorí hrôzy koncentračného tábora prežili.Počet ľudí zabitých v Auschwitzi-Birkenau nie je možné presne určiť. Podľa odhadov historikov ide o 1,2 až 1,6 milióna osôb. Väčšinu obetí tvorili ľudia židovského pôvodu.