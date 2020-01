Svet si pripomína 75. výročie oslobodenia Auschwitzu

New York/Paríž 27. januára (TASR) – Témou: "75 rokov po Auschwitzi – šírenie poznania a zachovanie pamiatky na holokaust s cieľom dosiahnuť všeobecnú spravodlivosť" OSN ilustruje 75 rokov po holokauste dôležitosť kontinuity spoločných aktivít v boji proti antisemitizmu a ďalším formám predsudkov. A to s cieľom zaručiť dôstojnosť a dodržiavanie ľudských práv pre všetky národy na svete. OSN to uviedla v súvislosti s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára. Väzňov z koncentračného a likvidačného tábora Auschwitz-Birkenau, vybudovanom na nacistami okupovanom poľskom území, oslobodili vojaci Červenej armády 27. januára 1945.



V sídle OSN v New Yorku sa v pondelok 27. januára uskutoční spomienkové podujatie pri príležitosti 75.výročia oslobodenia koncentračného a likvidačného tábora Auschwitz-Birkenau za účastí vysokých predstaviteľov OSN, stálych predstaviteľov Nemecka, Izraela, Ruskej federácie, zástupcu stáleho predstaviteľa USA pri OSN a dvoch preživších holokaust Šragu Milštejna (Shraga Milstein) a Ireny Šašarovej (Irene Shashar).



V priestoroch OSN bude do 24. februára sprístupnená výstava "Pohľad na Auschwitz". Na nasledujúce dni OSN pripravila ďalšie expozície: 28. januára bude otvorená výstava "Odhalené zločiny: prvá generácia výskumníkov holokaustu", 29.januára bude vernisáž výstavy "Niektorí boli susedia...". Na štvrtok 30. januára sa uskutoční inštruktáž predstaviteľov občianskej spoločnosti OSN na tému: "Jazyk nenávisti, odmietanie prekrúcania pamiatky obetí holokaustu – prečo treba proti tomu bojovať?" OSN pripravila aj premietanie filmu "Účtovník z Auschwitzu".



V bývalom tábore, kde je Pamätník a Múzeum Auschwitz-Birkenau, sa podľa jeho webovej stránky na spomienkovom podujatí zúčastnia politici a predstavitelia 50 štátov, delegácie z Rady Európy, EÚ, OSN a UNESCO. Okrem nich aj 200 bývalých väzňov tábora.



Sériu podujatí pri príležitosti 75.výročia oslobodenia tábora Auschwitz pripravila aj OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži. V meste na Seine sa 22.januára uskutočnila vernisáž dvoch expozícií, ktoré potrvajú do 31.januára. Slávnostné odhalenie Múru s menami francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom pri Pomníku šoa (Mémorial de la Shoah) v Paríži na 27. januára avizoval portál memoraildelashoah.or.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v januári 2005 na 28. mimoriadnom zasadnutí zorganizovalo spomienkové podujatie pri príležitosti 60. výročia oslobodenia komplexu koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v roku 1945. Potom v rezolúcii nazvanej Spomienka na holokaust, schválenej 1. novembra 2005, VZ OSN stanovilo, že 27. január bude Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu a bude sa pripomínať každý rok. Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan po schválení rezolúcie označil holokaust za "jednoznačné zlo".



Neskôr, 26. januára 2007, VZ OSN schválilo rezolúciu, v ktorej odsúdilo popieranie holokaustu. Stalo sa tak niekoľko týždňov po Iránom organizovanej konferencii, ktorej účastníci prevažne spochybňovali masové vyvražďovanie židov počas druhej svetovej vojny.



Rezolúcia prijatá VZ OSN konsenzom odsudzuje "bez výhrad akékoľvek popieranie holokaustu" a OSN "vyzvala všetky členské štáty, aby odmietli akékoľvek popieranie holokaustu ako historickej udalosti" alebo akékoľvek aktivity s týmto cieľom.



Nemecký vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau oslobodil oddiel Červenej armády 27. januára 1945. Nemecké vojská, ktoré okupovali Poľsko, ho založili v roku 1940 ako pracovný tábor pre poľských väzňov. Postupne ho rozširovali na rozľahlý pracovný a vyhladzovací koncentračný tábor pre židov, ktorých doň privážali z celej Európy. V tábore použili 3. septembra 1941 po prvý raz cyklón B a v plynovej komore ním zabili 600 sovietskych vojnových zajatcov a 250 ďalších väzňov.



Koncom marca 1942 prišli do Auschwitzu prvé transporty židov zo Slovenska a Holandska.



Ohromení a šokovaní vojaci Červenej armády vstúpili 27. januára 1945 do vyhladzovacieho tábora a oslobodili zvyšných 7600 zúbožených väzňov.



Počet ľudí zabitých v Aschwitzi-Birkenau nie je možné presne určiť: podľa odhadov historikov ide o 1,2-1,6 milióna osôb. Väčšinu obetí tvorili ľudia židovského pôvodu.



V Nemecku je 27. januára Deň pamiatky obetí národného socializmu. Pamätný deň zaviedol 3. januára 1996 nemecký prezident Roman Herzog a dátum 27. januára stanovil parlament.