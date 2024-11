Pripomíname si Medzinárodný deň ochrany životného prostredia vo vojne

New York/Bratislava 5. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) 6. novembra 2001 vyhlásilo 6. november za Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu, informuje TASR.



Dňa 27. mája 2016 prijalo Environmentálne zhromaždenie OSN rezolúciu, ktorá uznala úlohu zdravých ekosystémov pri znižovaní rizika ozbrojených konfliktov a opätovne potvrdila rozhodnutie implementovať ciele trvalo udržateľného rozvoja uvedené v rezolúcii Valného zhromaždenia s názvom "Transformácia nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj".



OSN prízvukuje, že trvalý mier nemôže existovať, ak sa zničia prírodné zdroje, od ktorých závisí živobytie ľudí a ekosystémy.



"Konflikt a životné prostredie sú hlboko prepojené. Na celom svete má najmenej 40 percent všetkých vnútroštátnych konfliktov dôležité následky pre prírodné zdroje... Príliš často je životné prostredie obeťou vojny, a to v dôsledku úmyselného ničenia, vedľajších škôd alebo aj preto, že vlády počas konfliktov nedokážu kontrolovať a spravovať prírodné zdroje," upozorňuje OSN na svojej webovej stránke.



Hoci narušenie klímy a zhoršovanie životného prostredia nie je priamou príčinou konfliktu, môže toto riziko zvýšiť. Má nepriaznivý vplyv na potravinovú bezpečnosť, zdravotníctvo, vzdelanie aj sociálnu rovnosť. Degradácii prírodných zdrojov a ekosystémov sú vystavené najmä zraniteľné komunity, predovšetkým ženy a deti.



OSN upozorňuje, že štáty postihnuté konfliktom s menšou pravdepodobnosťou dosiahnu ciele udržateľného rozvoja a do roku 2030 sa viac ako 80 percent najchudobnejšej populácie sveta bude koncentrovať v krajinách postihnutých nestabilitou, konfliktmi a násilím.



Lepšie riadenie prírodných zdrojov a ekosystémov by mohlo podľa OSN pripraviť cestu na nastolenie stability vo vojnou zničených krajinách a pomôcť im posunúť sa o krok bližšie k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja. OSN pri tom vyzvala na spoluprácu medzi vládami, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom, špecializovanými inštitúciami, využívanie údajov a digitálnych technológií na analýzu rizík.