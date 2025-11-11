< sekcia Zahraničie
Svet si pripomenul Deň prímeria a obete prvej svetovej vojny
Počas pochodu mestom i sprievodných podujatí zazneli gajdy, poľnice, ale aj elektrické gitary.
Autor TASR
Ypres/Paríž/Londýn 11. novembra (TASR) - Hlaholom poľníc a zvonením zvonov si ľudia na celom svete - od Austrálie až po západoeurópske bojiská prvej svetovej vojny - v utorok pripomenuli 107. výročie uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a štátmi Dohody, čím sa ukončila prvá svetová vojna (1914 – 1918), informovala agentúra AP, píše TASR.
V západobelgickom meste Ypres si v utorok vojaci, politici a veteráni z rôznych krajín sveta pripomenuli koniec prvej svetovej vojny na obrade pri zrekonštruovanom pamätníku padlým, pričom v jednom okamihu sa z oblohy zniesli červené maky symbolizujúce obete vojny.
Počas pochodu mestom i sprievodných podujatí zazneli gajdy, poľnice, ale aj elektrické gitary. Hudobníci hrali napríklad pieseň Masters of War od pesničkára Boba Dylana či Imagine od Johna Lennona.
Vo Francúzsku prezident Emmanuel Macron v tento deň na pamiatku obetí položil veniec k Hrobu neznámeho vojaka pod Víťazným oblúkom v Paríži a zapálil tam večný plameň.
V Británii si ľudia uctili pamiatku padlých dvojminútovým tichom o 11.00 h - presne v okamihu, keď v roku 1918 utíchli zbrane.
Austrálsky premiér Anthony Albanese vo svojom príhovore pripomenul, že minúta ticha je „tichou ozvenou chvíle, keď sa pred 107 rokmi naprieč Európou zastavila paľba“.
Počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918) padlo takmer desať miliónov vojakov, pričom stovky tisíc z nich prišli o život práve v oblasti Flámska, kde sa odohrali najkrvavejšie boje a kde boli po prvý raz nasadené tankové jednotky, bojový plyn a letecký prieskum.
Podujatia pripomínajúce koniec „vojny, ktorá mala ukončiť všetky vojny“, sa tento rok konali v situácii, keď sa v Európe v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu rozbieha nová vlna zbrojenia a keď ozbrojené konflikty pokračujú aj na ďalších miestach sveta: v palestínskom Pásme Gazy, Sudáne, Mjanmarsku či Jemene alebo v ďalších štátoch Afriky.
Svet si v tento deň pripomína prímerie z Compigne, ktoré nadobudlo platnosť 11. novembra 1918 o 11.00 h parížskeho času. Týmto prímerím sa ukončili boje na západnom fronte a štáty Dohody dosiahli víťazstvo v prvej svetovej vojne. Nemecká ríša podpísaním prímeria de facto uznala svoju porážku, ale formálne nekapitulovala. Kapituláciu Nemecka za mimoriadne tvrdých podmienok priniesla až Versailleská zmluva prijatá o pol roka neskôr. Situácia viedla k nespokojnosti v Nemecku, čo podľa historikov neskôr viedlo k nástupu nacizmu a napokon k druhej svetovej vojne.
