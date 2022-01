Svet si pripomenul pamiatku obetí holokaustu

Varšava 27. januára (TASR) - Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau sa vo štvrtok v Poľsku na spomienkovom podujatí, ktoré bol vysielané i on-line, stretli viacerí preživší holokaustu. Informovala o tom agentúra PAP s tým, že pre pandemické obmedzenia sa mohla zísť len malá skupina hostí. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si pripomenuli i viacerí svetoví politici vrátane predstaviteľov Poľska, Nemecka, Izraela či USA.



Halina Birenbaumová (92), poetka pôvodom z Poľska žijúca v Izraeli, ktorá bola do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau deportovaná ako 13-ročná, varovala, že záujem o zločiny nacizmu pomaly mizne. "Holokaust je pre ľudstvo vo svete poznačenom konfliktami, smrteľnými chorobami a pandémiou čoraz menej zaujímavý," poznamenala.



Na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu zareagovali na sociálnych sieťach i poľskí štátni predstavitelia. Minister zahraničných vecí Zbigniew Rau si v príspevku na Twitteri uctil pamiatku ľudí zavraždených v koncentračných táboroch, ako aj "tých, ktorí pomáhali nevinným obetiam skrývať sa pred zverstvami". Prezident Andrzej Duda zverejnil fotografiu, na ktorej je zachytený s nápisom "Spomíname".



Nemecký kancelár Olaf Scholz na podujatí organizácie UNESCO v Paríži prostredníctvom videoposolstva zdôraznil mimoriadnu zodpovednosť Nemecka, uviedla agentúra APA. "Musíme bojovať proti antisemitizmu, diskriminácii, rasizmu a extrémizmu - všade a všetkými spôsobmi," povedal.



Predsedníčka dolnej komory nemeckého parlamentu Bärbel Basová podľa agentúry AP poznamenala, že pandémia nového koronavírusu zosilnila antisemitské prejavy v celej spoločnosti, nielen na jej okraji medzi krajnou pravicou. "Naša krajina nesie osobitnú zodpovednosť - genocída európskych židov je zločinom Nemecka," vyhlásila v Spolkovom sneme.



Poslanec izraelského parlamentu (Kneset) Mickey Levy poukázal na to, že Izrael a Nemecko podnikli "výnimočnú púť na ceste k zmiereniu a nadviazaniu vzťahov a skvelého priateľstva".



Americký prezident Joe Biden varoval pred nepravdivým výkladom dejín. "O holokauste musíme vyučovať pravdivo a musíme sa brániť voči snahám o ignorovanie dejín, ich popieranie, skresľovanie a revidovanie," zdôraznil.



Generálny tajomník OSN António Guterres kritizoval čoraz častejšie prípady popierania zločinov proti ľudskosti. Varoval pred pokusmi prepisovať dejiny a rehabilitovať zločincov. Poukázal i na to, že niektorí mladí ľudia ignorujú základné fakty týkajúce sa holokaustu. "Nevedomosť ide ruka v ruke s ľahostajnosťou smerom k netolerantnosti," povedal vo štvrtok v New Yorku. Odsúdil tiež skutočnosť, že niektorí účastníci protestov proti pandemickým opatreniam nosia žlté hviezdy, aké museli mať na oblečení pripnuté židia v nacistickom Nemecku.



Predseda Európskej rady Charles Michel zdôraznil dôležitosť pripomínania si šoa i vzhľadom na to, že počet preživších sa každým rokom zmenšuje. "S každým ďalším rokom sa šoa blíži k tomu, že sa stane historickou udalosťou," varoval. Holokaust sa tak stáva čoraz vzdialenejším a abstraktnejším, a to najmä pre mladých ľudí. "Paradoxne čím viac rokov uplynie, tým dôležitejšie sa pripomínanie si (holokaustu) stáva," dodal.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo VZ OSN 1. novembra 2005 na svojom 42. plenárnom zhromaždení s cieľom pripomínať si každý rok utrpenie miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Zvolený dátum sa symbolicky viaže k 27. januáru 1945, keď Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau, v ktorom nacisti zabili najmenej 1,1 milióna ľudí. Celkovo bolo počas holokaustu usmrtených približne šesť miliónov európskych židov a milióny ďalších ľudí.