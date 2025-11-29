< sekcia Zahraničie
Svet si pripomína Deň solidarity s palestínskym ľudom
Po takmer 80 rokoch a viacerých konfliktoch stále nie je na Blízkom východe mier.
Autor TASR
New York/Bratislava 29. novembra (TASR) – V sobotu 29. novembra si svet pripomína Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom. Tento deň má upriamiť pozornosť medzinárodného spoločenstva na stále nevyriešenú otázku Palestíny ako samostatného štátu. Dátum 29. novembra vybralo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (VZ OSN) z dôvodu jeho osobitného významu pre tamojšie obyvateľstvo.
Pripomína sa od roku 1977, keď VZ OSN v rezolúcii 32/40 B požiadalo členské štáty, aby každý rok v predposledný novembrový deň (alebo v najbližší iný možný deň) vzdali úctu palestínskemu ľudu. Dátum odkazuje na schválenie rezolúcie VZ OSN 181 (II) z 29. novembra 1947, známej neskôr ako „rezolúcia o rozdelení“. V nej sa predpokladalo, že v Palestíne vznikne jeden židovský a jeden arabský štát. Jeruzalem mal mať podľa tohto dokumentu osobitný medzinárodný režim ako corpus separatum.
Dodnes z predpokladaných dvoch štátov vznikol len jeden – Izrael. Po takmer 80 rokoch a viacerých konfliktoch stále nie je na Blízkom východe mier. Navyše je dnes potreba trvalého riešenia v regióne naliehavejšia ako kedykoľvek predtým.
Podľa správy zverejnenej Palestínskym centrálnym štatistickým úradom (Palestinian Central Bureau of Statistics) z polovice tohto roka, celosvetová populácia Palestínčanov presahuje 15 miliónov ľudí. Z nich viac ako 14 miliónov žije na palestínskych územiach okupovaných Izraelom od roku 1967, vo východnej časti Jeruzalemu, v Izraeli, v susedných arabských štátoch a v utečeneckých táboroch v regióne.
Palestína sa v novembri 2011 stala členom UNESCO. Štatút pozorovateľského nečlenského štátu OSN získala v symbolický dátum 29. novembra 2012. Od roku 2017, keď Palestínu uznalo 136 štátov, sa podpora v medzinárodnom spoločenstve ešte prehĺbila. Silným signálom podpory bola aj rezolúcia Valného zhromaždenia z mája 2024, za ktorú hlasovalo 143 štátov.
Hoci toto hlasovanie neudeľuje Palestíne plné členstvo (to by musela schváliť Bezpečnostná rada OSN), je to silný medzinárodný ukazovateľ jej podpory. Zároveň je to priama reakcia na katastrofálnu humanitárnu krízu v Pásme Gazy. Odštartoval ju útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 a následná masívna izraelská odpoveď vo forme vojenskej ofenzívy.
Vojna si v Pásme Gazy vyžiadala viac ako 40.000 obetí a 85.000 zranených na palestínskej strane. Izrael zaznamenal približne 1200 obetí. Najväčšia humanitárna kríza je vysídlenie, keďže takmer 1,7 milióna Palestínčanov (80 percent obyvateľov Pásma Gazy) žije v provizórnych podmienkach.
Hlavné tohtoročné podujatia OSN pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom sa uskutočnili v utorok (25. novembra) v sídle OSN v New Yorku s ohľadom na štvrtkový americký sviatok Deň vďakyvzdania. Súčasťou bolo aj mimoriadne zasadnutie Výboru OSN pre výkon neodňateľných práv palestínskeho ľudu, ktoré prinieslo členským štátom, regionálnym organizáciám a občianskej spoločnosti príležitosť podeliť sa o posolstvá solidarity s palestínskym ľudom. Podobné podujatia sa konali aj v kanceláriách OSN v Ženeve, Nairobi, Viedni, ako aj v ďalších krajinách po celom svete.
Medzi hlavné posolstvá, ktoré na zasadnutí v sídle OSN zazneli, patrila naliehavá výzva generálneho tajomníka Antónia Guterresa na plné dodržiavanie prímeria v Gaze a zabezpečenie neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci. Guterres uviedol, že tohtoročné pripomenutie dňa solidarity prichádza po dvoch rokoch "hrozného utrpenia", kde vysídlenie, zabíjanie civilistov a bránenie pomoci nesmie byť za žiadnych okolností prijateľné.
Zopakoval svoju výzvu na koniec nezákonnej okupácie a na nezvratný pokrok smerom k dvojštátnemu riešeniu s hranicami z roku 1967. Guterres zároveň pripomenul, že konflikt na Západnom brehu a v Gaze spochybnil mnohé normy, ktoré medzinárodné spoločenstvo považovalo za samozrejmé. Spomienkové podujatia budú pokračovať aj 4. decembra.
