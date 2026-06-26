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Svet si pripomína Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia
Valné zhromaždenie (VZ) OSN 12. decembra 1997 vyhlásilo 26. jún na základe rezolúcie č. 52/149 za Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia.
Autor TASR
New York/Bratislava 26. júna (TASR) - Podľa medzinárodného práva je mučenie trestným činom a systematická či inak rešpektovaná prax mučenia je zločin proti ľudskosti. Organizácia Spojených národov (OSN) od svojho vzniku odsudzuje mučenie a považuje ho za jeden z najodpornejších činov, ktorých sa ľudia dopúšťajú na iných ľuďoch.
Valné zhromaždenie (VZ) OSN 12. decembra 1997 vyhlásilo 26. jún na základe rezolúcie č. 52/149 za Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia. Jeho cieľom je dosiahnuť úplné odstránenie mučenia a čo najdôslednejšie dodržiavanie Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Prvýkrát sa celosvetovej úrovni pripomínal v roku 1998.
Dátum Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia (26. jún) vybrali preto, lebo v tento deň vstúpil do platnosti Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý je jedným z kľúčových nástrojov boja proti mučeniu. Dohovor schválili v decembri 1984 a platnosť nadobudol 26. júna 1987 po tom, ako ho ratifikovalo 20 členských štátov.
V súčasnosti je zmluvnými stranami dohovoru 174 štátov vrátane Slovenska. Dohovor dopĺňa Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Ženevské dohovory z roku 1949 tým, že presne definuje „mučenie“ a upravuje opatrenia, ako mu predchádzať, stíhať ho a trestať.
Podľa OSN dochádza na svete k nárastu mučenia, čo súvisí vojenskými konfliktami. V súčasnosti podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža prebieha vo svete 100 ozbrojených konfliktov. „S ozbrojenými konfliktami prichádza aj k nárastu mučenia a iných foriem neľudského zaobchádzania,“ uviedla v tejto súvislosti osobitná spravodajkyňa OSN pre mučenie Alice Jill Edwardsová.
Dobrovoľný fond OSN pre obete mučenia, ktorý spravuje Úrad OSN pre ľudské práva v Ženeve, predstavuje významný mechanizmus zameraný na pomoc obetiam mučenia. Od roku 1981 fond poskytol viac ako 180 miliónov dolárov pre približne 630 organizácií na celom svete. Ako najstarší a najväčší humanitárny fond poskytuje každoročne základné služby viac ako 50.000 obetiam mučenia a ich rodinným príslušníkom.
V roku 2002 bol prijatý aj Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Protokol umožňuje medzinárodnú inšpekciu a zaväzuje štáty zriadiť nezávislé národné preventívne mechanizmy na odstránenie mučenia, týrania a iného neľudského zaobchádzania. Doposiaľ protokol prijalo 94 štátov, Slovenská republika (SR) ho ratifikovala v lete 2023.
Generálny tajomník OSN António Guterres v súvislosti s tohtoročným Medzinárodným dňom na podporu obetí mučenia uviedol: „Mučitelia nesmú nikdy uniknúť trestu za svoje zločiny a systémy, ktoré mučenie umožňujú, by mali byť zrušené, alebo transformované.“
Valné zhromaždenie (VZ) OSN 12. decembra 1997 vyhlásilo 26. jún na základe rezolúcie č. 52/149 za Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia. Jeho cieľom je dosiahnuť úplné odstránenie mučenia a čo najdôslednejšie dodržiavanie Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Prvýkrát sa celosvetovej úrovni pripomínal v roku 1998.
Dátum Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia (26. jún) vybrali preto, lebo v tento deň vstúpil do platnosti Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý je jedným z kľúčových nástrojov boja proti mučeniu. Dohovor schválili v decembri 1984 a platnosť nadobudol 26. júna 1987 po tom, ako ho ratifikovalo 20 členských štátov.
V súčasnosti je zmluvnými stranami dohovoru 174 štátov vrátane Slovenska. Dohovor dopĺňa Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Ženevské dohovory z roku 1949 tým, že presne definuje „mučenie“ a upravuje opatrenia, ako mu predchádzať, stíhať ho a trestať.
Podľa OSN dochádza na svete k nárastu mučenia, čo súvisí vojenskými konfliktami. V súčasnosti podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža prebieha vo svete 100 ozbrojených konfliktov. „S ozbrojenými konfliktami prichádza aj k nárastu mučenia a iných foriem neľudského zaobchádzania,“ uviedla v tejto súvislosti osobitná spravodajkyňa OSN pre mučenie Alice Jill Edwardsová.
Dobrovoľný fond OSN pre obete mučenia, ktorý spravuje Úrad OSN pre ľudské práva v Ženeve, predstavuje významný mechanizmus zameraný na pomoc obetiam mučenia. Od roku 1981 fond poskytol viac ako 180 miliónov dolárov pre približne 630 organizácií na celom svete. Ako najstarší a najväčší humanitárny fond poskytuje každoročne základné služby viac ako 50.000 obetiam mučenia a ich rodinným príslušníkom.
V roku 2002 bol prijatý aj Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Protokol umožňuje medzinárodnú inšpekciu a zaväzuje štáty zriadiť nezávislé národné preventívne mechanizmy na odstránenie mučenia, týrania a iného neľudského zaobchádzania. Doposiaľ protokol prijalo 94 štátov, Slovenská republika (SR) ho ratifikovala v lete 2023.
Generálny tajomník OSN António Guterres v súvislosti s tohtoročným Medzinárodným dňom na podporu obetí mučenia uviedol: „Mučitelia nesmú nikdy uniknúť trestu za svoje zločiny a systémy, ktoré mučenie umožňujú, by mali byť zrušené, alebo transformované.“