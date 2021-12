Svet zaznamenal za uplynulých 7 dní rekordný počet prípadov COVID-19

Paríž 29. decembra (TASR) - Svet za uplynulých sedem dní zaznamenal rekordný počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Vyplýva to z údajov agentúry AFP, ktorá zosumarizovala oficiálne dáta od úradov z celého sveta. Ide o najvyššie čísla od začiatku pandémie.



V dňoch od 22. do 28. decembra pribudlo vyše 6,5 milióna nových prípadov. V priemere sa za ostatných sedem dní nakazilo covidom viac než 935.000 ľudí denne. To podľa AFP znamená, že "vírus sa šíri bezprecedentnou rýchlosťou".



Z globálneho hľadiska rástol počet nových prípadov kontinuálne už od polovice októbra. Leto bolo relatívne pokojné, predchádzajúci rekord padol koncom apríla.



AFP pripomína, že "explózia nových prípadov (covidu) zatiaľ neviedla k celosvetovému nárastu úmrtí, ktoré sú za uplynulé tri týždne na ústupe". Za ostatných sedem dní bolo v priemere zaznamenaných okolo 6450 úmrtí denne, čo je najmenej od konca októbra 2020.



Najviac nových prípadov nákazy sa momentálne vyskytuje v Európe. Priemerne sa na starom kontinente za uplynulých sedem dní potvrdilo vyše pol milióna prípadov denne.