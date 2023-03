Astronómovia:Svetelné znečistenie je problém, ruší biorytmy organizmov

Staré Hamry/Praha 2. marca (TASR) – Svetelné znečistenie ruší prirodzenú tmu a biorytmy všetkých živých organizmov vrátane človeka, ktoré tmu potrebujú na efektívny spánok a život. Je tak problémom pre všetkých v jeho okolí. Vo štvrtok to pripomenuli zástupcovia Českej astronomickej spoločnosti (ČAS) a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV) pri príležitosti 10. výročie založenia Beskydskej oblasti tmavej oblohy, informuje spravodajkyňa TASR.



Niektoré výsledky ich práce sa už podľa predstaviteľov ČAS zaviedli do praxe. Ide napríklad o dotácie na podporu výmeny verejného osvetlenia, ktoré bude šetrné pre prírodu. V tomto roku sa pracovná skupina bude zaoberať aj osvetlením skleníkov, kultúrnych pamiatok či železničných staníc.



Podľa podpredsedu ČAS Pavla Suchana obce a mestá nemusia používať verejné osvetlenie počas celej noci. "Nemali by sme verejný záujem bezpečnosti ľudí večer a ráno vymeniť v priebehu noci za verejný záujem ochrany nočného životného prostredia?" spýtal sa Suchan. Podľa neho sa stále inštaluje osvetlenie so zlými parametrami a vďaka dlhšej životnosti bude prírodu poškodzovať ďalších 25 rokov.



Prítomných prostredníctvom videa pozdravil námestník českého ministra životného prostredia Petr Hladík. "Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste vizionársky pred desiatimi rokmi túto tmavú oblasť založili. Výhoda nie je len pri pozorovaní oblohy, ale predovšetkým to, akým spôsobom môžu rastliny a živočíchy prirodzene žiť a loviť," ocenil jej vznik Hladík. Množstvo svetelného smogu sa každý rok zvyšuje celosvetovo asi o desať percent, čo je podľa neho "obrovské číslo".



Beskydská oblasť tmavej oblohy bola založená 4. marca 2013. Nachádza sa na česko-slovenskej hranici a tvorí ju územie siedmich českých a piatich slovenských obcí (Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov). Jej cieľom je upozorňovať na to, že tma začína byť "ohrozeným druhom" a pre ochranu prirodzeného nočného prostredia je nutné niečo robiť.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)