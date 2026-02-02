< sekcia Zahraničie
Svetielko nádeje chystá ku dňu detskej rakoviny akciu plnú solidarity
Svetielko nádeje vyzýva ľudí, aby si 15. februára pripli zlatú stužku, čo je medzinárodný symbol podpory detským onkologickým pacientom a ich rodinám.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje, ktoré pôsobí na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, sa aj tento rok 15. februára pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny. TASR o tom v pondelok informovala Terézia Šusteková z OZ.
Verejnosť v tento deň OZ pozýva na podujatie plné solidarity, kultúry a nádeje, ktoré sa uskutoční od 11.00 do 17.30 h v obchodnom centre na ulici Na Troskách. Súčasťou programu pre deti a dospelých bude bezplatné meranie cholesterolu a glukózy z kvapky krvi, kontrola tlaku, pulzu či analýza zloženia tela, o ktoré sa postarajú odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Chýbať nebude terapeut so štvornohými pomocníkmi z Canisterapeutického centra Slovenska, tanečné vystúpenie skupiny KDANCE a fanúšikovia bojových športov budú mať možnosť stretnúť sa s talentovanou MMA zápasníčkou Veronikou Smolkovou. Záver programu bude patriť hudobnému vystúpeniu Dávida Bíleka.
„Detská rakovina patrí medzi najvážnejšie ochorenia u detí. Každoročne na ňu vo svete ochorie viac ako 300.000 detí, na Slovensku je to približne 200 prípadov ročne. Úroveň liečby v našej krajine je na úrovni najvyspelejších štátov sveta a úspešnosť liečby presahuje 80 percent. Najčastejšími diagnózami sú leukémie, nádory mozgu, lymfómy či ďalšie nádory ako neuroblastóm alebo Wilmsov nádor. Včasná diagnostika dnes dáva detským pacientom vysokú šancu na úplné uzdravenie,“ pripomenula Šusteková.
Svetielko nádeje vyzýva ľudí, aby si 15. februára pripli zlatú stužku, čo je medzinárodný symbol podpory detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Do rovnakej farby sa podvečer odeje a rozsvieti i najvyššia budova v meste pod Urpínom. Zlatá farba pripomína silu, odvahu a nádej detí, ktoré s ochorením bojujú alebo ho prekonali. Zároveň vzdáva úctu tým deťom, ktoré chorobe podľahli.
Verejnosť v tento deň OZ pozýva na podujatie plné solidarity, kultúry a nádeje, ktoré sa uskutoční od 11.00 do 17.30 h v obchodnom centre na ulici Na Troskách. Súčasťou programu pre deti a dospelých bude bezplatné meranie cholesterolu a glukózy z kvapky krvi, kontrola tlaku, pulzu či analýza zloženia tela, o ktoré sa postarajú odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Chýbať nebude terapeut so štvornohými pomocníkmi z Canisterapeutického centra Slovenska, tanečné vystúpenie skupiny KDANCE a fanúšikovia bojových športov budú mať možnosť stretnúť sa s talentovanou MMA zápasníčkou Veronikou Smolkovou. Záver programu bude patriť hudobnému vystúpeniu Dávida Bíleka.
„Detská rakovina patrí medzi najvážnejšie ochorenia u detí. Každoročne na ňu vo svete ochorie viac ako 300.000 detí, na Slovensku je to približne 200 prípadov ročne. Úroveň liečby v našej krajine je na úrovni najvyspelejších štátov sveta a úspešnosť liečby presahuje 80 percent. Najčastejšími diagnózami sú leukémie, nádory mozgu, lymfómy či ďalšie nádory ako neuroblastóm alebo Wilmsov nádor. Včasná diagnostika dnes dáva detským pacientom vysokú šancu na úplné uzdravenie,“ pripomenula Šusteková.
Svetielko nádeje vyzýva ľudí, aby si 15. februára pripli zlatú stužku, čo je medzinárodný symbol podpory detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Do rovnakej farby sa podvečer odeje a rozsvieti i najvyššia budova v meste pod Urpínom. Zlatá farba pripomína silu, odvahu a nádej detí, ktoré s ochorením bojujú alebo ho prekonali. Zároveň vzdáva úctu tým deťom, ktoré chorobe podľahli.