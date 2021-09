Svetová banka: Klimatická zmena môže vysídliť až 200 miliónov ľudí

Barcelona 13. septembra (TASR) - Klimatická zmena môže do roku 2050 spôsobiť vnútorné vysídlenie viac ako 200 miliónov ľudí a vytvoriť nové ohniská migrácie v prípade, ak ľudia nezačnú urýchlene konať s cieľom celosvetovo znížiť množstvo emisií a zmierniť rozdiely medzi krajinami v oblasti rozvoja. Uviedla to Svetová banka vo svojej správe zverejnenej v pondelok, informovala agentúra AP.



Druhá časť správy Groundswell report skúma tri rôzne scenáre vývoja. Tie predpokladajú, ako môže postupný nástup klimatickej zmeny spôsobiť, že sa z miliónov ľudí stanú do roku 2050 tzv. klimatickí migranti. Tento postupný nástup sa prejavuje napríklad nedostatkom vody, znížením produkcie plodín a stúpajúcou hladinou oceánov.



Na základe najviac pesimistického vývoja - s vysokou hladinou emisií a nerovnomerným rozvojom - správa predpovedá, že v rámci svojich krajín by mohlo byť vysídlených až 216 miliónov ľudí. Týka sa to Latinskej Ameriky, severnej Afriky, subsaharskej Afriky, východnej Európy, strednej Ázie, južnej Ázie, východnej Ázie a Tichého oceána.



Tieto zistenia podľa odborníčky Svetovej banky na klimatickú zmenu potvrdzujú, že klíma môže spôsobiť migráciu v rámci krajín. Najviac postihnutou oblasťou by bola subsaharská Afrika s až 86 miliónmi vysídlených.



V prípade najpriaznivejšieho scenára by celkový počet migrantov mohol byť až o 80 percent nižší. Stále by však bolo vysídlených 44 miliónov ľudí.



Experti v správe takisto upozorňujú, že v najbližšom desaťročí môžu vzniknúť ohniská migrácie a ich počet sa do roku 2050 môže zvýšiť.



Medzi opatrenia na zabránenie najhoršiemu scenáru vývoja Svetová banka zaradila zníženie emisií skleníkových plynov, plánovanie v oblasti "klimatickej migrácie" a investície do rozvoja, ktorý je v súlade s cieľmi parížskej klimatickej dohody.