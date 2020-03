Svetová meteorologická organizácia má 70 rokov

Ženeva 23. marca (TASR) - Svetová meteorologická organizácia (WMO) v súvislosti so Svetovým meteorologickým dňom, ktorý pripadá na 23. marca, zvolila tému: Voda a klíma. Tú istú tému zvolila aj Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti Svetového dňa vody, ten sa slávi 22. marca.



WMO výber témy na svojej webovej stránke zdôvodnila tým, že chcela upriamiť pozornosť na klimatické zmeny a vodu. V roku 2020 sa WMO pripravovala na oslavy svojho 70. výročia.



Každý rok 23. marca WMO a jej 193 členských štátov vrátane Slovenska slávilo Svetový meteorologický deň na osobitnú tému. Tento deň je spomienkou na 23. marec 1950, keď vstúpil do platnosti Dohovor o Svetovej meteorologickej organizácii, na základe ktorého WMO vznikla. V roku 1951 sa WMO stala špecializovanou agentúrou OSN. WMO je nástupkyňou po Medzinárodnej meteorologickej organizácii (IMO), založenej v roku 1873.



Svetová meteorologická organizácia so sídlom v Ženeve predstavuje autoritu vo všetkom, čo sa týka stavu a pohybu v atmosfére, skúma jej interaktivity s oceánmi, študuje prejavy súvisiace s ovzduším, rovnako aj hydrológiu a súvisiace geofyzikálne javy. Zjednodušene povedané, zaujíma sa o všetko, čo súvisí s meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou, ovzduším a jeho ochranou.



Počasie, ovzdušie a vodný kolobeh nepoznajú štátne hranice, preto je potrebná účinná medzinárodná spolupráca na zabezpečenie rozvoja meteorológie a operačnej hydrológie. Práve WMO poskytuje účinný rámec na medzinárodnú spoluprácu v daných oblastiach.