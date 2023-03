Svetové agentúry: Od Pavla sa očakáva posilnenie orientácie na Západ

Praha 9. marca (TASR) - Od nového českého prezidenta Petra Pavla, ktorý sa vo štvrtok slávnostne ujal funkcie, sa očakáva posilnenie orientácie Českej republiky na Západ, zhodujú sa vo svojich článkoch svetové tlačové agentúry. Informuje o tom TASR.



Podľa americkej agentúry Associated Press (AP) Pavlov predchodca Miloš Zeman rozdeľoval českú verejnosť svojimi proruskými postojmi a podporou užších vzťahov s Čínou. "Pavel sa zaviazal toto rozdelenie zaceliť," píše AP. Pripomína zároveň, že nový český prezident sa plne postavil za vojenskú a humanitárnu podporu Ukrajine brániacej sa ruskej vojenskej agresii a zdôrazňuje tiež dôležitosť členstva Česka v EÚ a NATO.



V tejto súvislosti AP pripomína, že dnes 61-ročný Pavel v rokoch 2015 až 2018 pôsobil ako predseda Vojenského výboru NATO.



Agentúra Reuters charakterizuje Pavla ako sociálneho liberála, ktorý v januárových voľbách porazil populistického expremiéra Andreja Babiša.



Francúzska agentúra AFP venovala z Pavlovho inauguračného prejavu pozornosť predovšetkým opätovnej podpore Ukrajiny. Dodala pritom, že Pavel sa okrem budovania úzkych vzťahov s EÚ a NATO zaviazal posilniť aj vzťahy so Spojenými štátmi.



Nemecká DPA označila ruskú vojnu na Ukrajine za dominantnú tému volebnej kampane. "Rusko musí na Ukrajine prehrať, a to aj s našou pomocou," citovala Pavlovo vyhlásenie.



AP, AFP aj DPA dopĺňajú, že svoju prvú zahraničnú návštevu uskutoční Pavel na budúci pondelok (13. marca) na Slovensku, ktoré až do mierového rozdelenia v roku 1993 tvorilo s Českom jednu republiku. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová bola Pavlovi zablahoželať v Prahe ešte vo volebný deň, poukázala AFP.



V najbližšej budúcnosti chce Pavel podľa AP navštíviť aj Kyjev a Varšavu. Do Kyjeva by chcel ísť podľa svojich predchádzajúcich vyjadrení spoločne s Čaputovou.



Ako povedal v rozhovore pre Českú televíziu vo štvrtok večer, pracovne zatiaľ počíta s tým, že cesta na Ukrajinu by sa mohla uskutočniť v apríli. Jej termín však ešte chce v najbližších dňoch telefonicky prediskutovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.