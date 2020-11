Svetové médiá reagujú na víťazstvo Bidena

Paríž 8. novembra (TASR) - S titulkami ako "Boh žehnaj Amerike" mnohé vplyvné médiá vo svete privítali v nedeľu porážku Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách, upozornili však, že pred novozvoleným prezidentom Joeom Bidenom stoja nesmierne výzvy v snahách urovnať rozpory v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Zahraničná tlač sa tiež zamerala na úspech Kamaly Harrisovej, Bidenovej kandidátky na viceprezidentku, ktorá sa stane prvou ženou a prvou Afroameričankou na tomto poste v USA.



"Nový úsvit pre Ameriku," napísal britský The Independent. Nedeľník The Sunday Times v titulku "Ospalý Joe prebúdza Ameriku" narážal na nelichotivú prezývku, ktorú svojmu súperovi dal Trump.



Nemecký najčítanejší denník Bild priniesol fotografiu Trumpa s titulkom "Odchod bez dôstojnosti".



"Aké oslobodenie, aká úľava," napísal mienkotvorný denník Süddeutsche Zeitung. Poukázal však na to, že Biden "dedí ťažké bremeno" a že Trump "nemysliteľne" odmieta uznať porážku.



Austrálske noviny Daily Telegraph, ktoré patria do mediálneho impéria Ruperta Murdocha, označili Trumpa za "horúceho od zúrivosti". "(Trump) jednoducho neprijme poníženie toho, že ho podľa všetkého porazil súper, ktorého považoval za slabého a sotva hodného súboja," konštatovali.



Iránske konzervatívne noviny neprekvapivo oslavovali pád Trumpa, ktorý voči islamskej republike uplatňoval politiku "maximálneho tlaku" a sankcií. Pre Bidena však nenašli vrúcne slová. "Odišiel neskrytý nepriateľ, prišiel skrytý nepriateľ," uviedli noviny Resálat. Ďalšie periodikum Vatane Emrúz prinieslo s titulkom "Cintorín demokracie" článok o obvineniach z volebných podvodov.



Egyptský vládny denník al-Achbár sa v rozsiahlom úvodníku zameral na údajné falošné hlasovanie s tvrdením, že "je načase, aby nám Spojené štáty prestali dávať lekcie z demokracie".



V Saudskej Arábii, jedinej krajine Perzského zálivu, ktorá zatiaľ reagovala na volebné výsledky v USA, vyjadrili provládne noviny Ukáz obavy z budúcej stratégie Spojených štátov na Blízkom východe po rokoch zlepšených vzťahov medzi Rijádom a Washingtonom. Noviny Ašark al-Awsat vyzvali Bidena, aby v regionálnych otázkach nasledoval Trumpa, keďže podľa nich Blízky východ za jeho vlády zažil "obdobie ekonomickej prosperity a bezpečnostnej stability".



V Brazílii popredné médiá informovali o Trumpovej porážke v kontexte tamojšieho populistického prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý sa podľa kritikov tiež snaží oslabovať demokratické inštitúcie a odmieta vedecké fakty.



"Trumpova porážka trestá útoky proti civilizácii, je to lekcia pre Bolsonara," napísal denník Folha de Sao Paulo, podľa ktorého Trump "odchádza príliš neskoro".



Španielske stredopravicové noviny El Mundo uviedli, že víťazstvo Bidena je rozlúčkou s Trumpovým populizmom, pričom Harrisovú označili za "symbol obnovy".



Švédsky denník Dagens Nyheter písal o "horkosladkom víťazstve" Bidena s tým, že bude preňho ťažké splniť sľuby reforiem a "uzdravenia Ameriky" po tom, ako výsledky volieb ukázali hlboko rozdelenú krajinu.



Konzervatívny denník Svenska Dagbladet varoval pred tým, že mnohé milióny Američanov budú naďalej veriť Trumpovej nebezpečnej rétorike a tvrdeniam, že mu voľby "ukradli". "Voľby sa skončili - konflikt však pokračuje," napísali v titulku.



Odľahčenejšiu správu s lokálnejším pohľadom na výsledky amerických volieb priniesol škótsky regionálny portál Ayrshire Daily News, ktorý pokrýva rovnomenné grófstvo, kde má Trump svoj golfový klub Turnberry.



"Majiteľ golfového klubu v South Ayrshire prehral prezidentské voľby 2020," uviedol v titulku.