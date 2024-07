Svetové moria v prvom polroku 2024 zaznamenali 65 prípadov pirátstva

Londýn 13. júla (TASR) - Medzinárodný úrad pre námornú dopravu (IMB) zaevidoval prvom polroku tohto roka na svetových moriach 60 prípadov pirátstva. Vývoj bol podobný ako v predchádzajúcich rokoch, oznámil úrad v štvrtok (11. 7.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V rovnakom období minulého roka zaznamenal úrad 60 pirátskych útokov po 58 prípadoch v roku 2022 a 68 v roku 2021. V roku 2024 však výrazne vzrástlo násilie voči členom posádky, upozornila organizácia so sídlom v Londýne. Podľa jej odhadov padlo v prvom polroku do zajatia 85 ľudí, čo je výrazne viac ako 36 za rovnaké obdobie roka 2023.



Hoci celkový počet prípadov pirátstva klesol, nie je dôvod na spokojnosť, varoval riaditeľ IMB Michael Howlett. Podľa údajov IMB bol najnebezpečnejším regiónom Singapurský prieliv, kde došlo k trinástim incidentom. Nasledovala Indonézia s dvanástimi incidentmi, Bangladéš s desiatimi a Somálsko so siedmimi. V 84 % prípadov sa pirátom podarilo úspešne nalodiť alebo uniesť lode.



"Naďalej vyzývame na opatrnosť v súvislosti s prípadmi somálskeho pirátstva," povedal Howlett. Majiteľov lodí vyzval, aby posilnili odolnosť svojich plavidiel a dodržiavali usmernenia a osvedčené postupy pri plavbe cez somálske vody.