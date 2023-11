Svetové organizácie vyzvali na humanitárne prímerie v pásme Gazy

Ženeva 6. novembra (TASR) - Šéfovia 18 humanitárnych organizácii v OSN aj medzinárodných inštitúcií vyzvali na "okamžité humanitárne prímerie" medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informoval o tom denník The Guardian, píše TASR.



Pod zriedkavé spoločné vyhlásenie sa podpísali najvyšší predstavitelia Detského fondu OSN (UNICEF), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), Svetového potravinového programu (WFP) a ďalších humanitárnych organizácií vrátane iniciatívy Save The Children i CARE International.



"Svet už takmer mesiac sleduje vývoj situácie v Izraeli a na okupovanom palestínskom území v šoku a zdesení z rastúceho počtu stratených a zničených životov," píše sa v úvode vyhlásenia.



Lídri v ňom poznamenali, že po bezprecedentnom útoku zo 7. októbra militanti Hamasu zabili v Izraeli približne 1400 ľudí a ďalších vyše 200 osôb vrátane detí uniesli do pásma Gazy.



"Desaťtisíce ľudí boli vysídlené. Je to hrozné. Hrozné zabíjanie ešte väčšieho počtu civilistov v (pásme) Gazy je však poburujúce, rovnako ako odrezanie 2,2 milióna Palestínčanov od potravín, vody, liekov, elektriny a paliva," uviedli.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo v pásme Gazy takmer 9500 ľudí vrátane 3900 detí a vyše 2400 žien. Ďalších viac ako 23.000 zranených osôb potrebuje okamžité ošetrenie v nemocniciach, ktoré sú však preťažené.



"Celé obyvateľstvo je obliehané a napadnuté, je mu odopretý prístup k základným potrebám na prežitie, sú bombardované jeho domovy, úkryty, nemocnice a miesta bohoslužieb. To je neprijateľné," napísali vo vyhlásení.



V palestínskej enkláve zaznamenali viac ako sto útokov na zdravotnú starostlivosť vrátane nemocníc, ako aj desiatky úmrtí humanitárnych pracovníkov vrátane 88 z Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA), čo je najvyšší počet obetí OSN, aký bol kedy zaznamenaný počas jedného konfliktu.



Svetové organizácie opätovne vyzvali zúčastnené strany konfliktu, aby dodržiavali všetky svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva a z oblasti ľudských práv. Zároveň požadujú okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých civilistov zadržiavaných ako rukojemníkov.



"Potrebujeme okamžité humanitárne prímerie. Uplynulo už 30 dní. Už toho bolo dosť. Toto sa musí okamžite zastaviť," vyzvali lídri na záver.