Svetové spoločenstvo si pripomína Medzinárodný deň nenásilia

New York/Naí Dillí 2. októbra (TASR) - Deň narodenia Mahátmu Gándhího, duchovného vodcu nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde a priekopníka filozofie nenásilia, sa pripomína 2. októbra ako Medzinárodný deň nenásilia. Zavedenie tohto dňa schválilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) a po prvý raz sa pripomínal 2. októbra 2007.



Valné zhromaždenie OSN schválilo príslušnú rezolúciu číslo 61/271 15. júna 2007. Hovorí sa v nej, že Medzinárodný deň nenásilia je príležitosťou na "šírenie posolstva o nenásilí aj prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti". Rezolúcia opätovne potvrdila "univerzálny význam zásady nenásilia a snahu zabezpečiť kultúru mieru, tolerancie, vzájomného porozumenia i nenásilia" a vyzvala všetky členské krajiny OSN, aby si pripomenuli tento deň vhodným spôsobom a šírili odkaz nenásilia.



Keď indický minister zahraničných vecí Ánand Šarma predkladal v júni 2007 v mene 140 spoluautorov rezolúciu Valnému zhromaždeniu OSN, vyhlásil, že ich rozmanitosť a počet pri jej vypracúvaní odráža univerzálny rešpekt, ktorý vyvoláva osobnosť Mahátmu Gándhího vo svete a stálu aktuálnosť jeho filozofie nenásilia. Ánand Šarma pritom citoval Gándhího slová: "Nenásilie je najväčšia sila, ktorou ľudstvo disponuje. Je silnejšia než najmocnejšia ničivá zbraň, akú kedy ľudská vynaliezavosť vynašla."



Mysliteľ a politik Mahátmá Gándhí, ktorý sa narodil 2. októbra 1869, sa stal legendárnym duchovným vodcom indického boja za nezávislosť. Presadzoval filozofiu aktívneho, ale nenásilného odporu. "Nasledujúce generácie len sotva uveria, že po zemi mohol vôbec niekedy chodiť takýto človek z mäsa a kostí," vyhlásil Albert Einstein o mužovi, ktorého poznal celý svet pod symbolickým menom Mahátmá (Veľký duch). Túto prezývku získal pre svoju charizmu, odvahu a ľudskosť.



Preto je hlavnou myšlienkou Medzinárodného dňa nenásilia šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.



"Najväčším opomenutím v našich dejinách je to, že Gándhí nedostal nikdy Nobelovu cenu za mier," povedal v roku 2006 Geir Lundestad, nórsky historik a do roku 2014 riaditeľ Nobelovho inštitútu. Dodal pritom: "Gándhí sa bez Nobelovej ceny za mier mohol obísť, ale či sa zaobíde Nobelov výbor bez Gándhího, to je otázne."



Zdroje:



https://undocs.org



Kronika ľudstva (1992)



https://ct24.ceskatelevize.cz/svet