Svetové tlačové agentúry žiadajú Izrael o prístup novinárov do Gazy

Londýn 24. júla (TASR) - Svetové tlačové agentúry AFP, AP, Reuters a britská verejnoprávna stanica BBC vo štvrtok vyzvali izraelské úrady, aby umožnili novinárom voľný vstup do Pásma Gazy a tiež odchod z tejto palestínskej enklávy. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou reportérov na mieste, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



„Sme zúfalo znepokojení situáciou našich novinárov v Pásme Gazy, ktorí sú čoraz menej schopní uživiť seba a svoje rodiny. Po dlhé mesiace boli títo nezávislí novinári očami a ušami sveta priamo na mieste v Pásme Gazy. V súčasnosti čelia rovnakým hrozným podmienkam ako tí, o ktorých informujú,“ uviedli.



Mediálne organizácie tiež apelovali na izraelské úrady, aby zabezpečili ďalšie dodávky potravín do Gazy. Výzva prichádza deň po tom, čo viac než 100 charitatívnych a ľudskoprávnych organizácií varovalo, že izraelská blokáda a pokračujúca vojenská ofenzíva ženú palestínske obyvateľstvo Pásma Gazy na pokraj hladomoru.